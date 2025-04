Val Kilmer, l’inoubliable acteur de Willow, Top Gun et Batman Forever, est mort à 65 ans

Acteur ultra charismatique et pourtant longtemps oublié par Hollywood, Val Kilmer restera dans la mémoire collective grâce à quelques films qui ont réussi à marquer leur époque, et malheureusement pas toujours pour le meilleur (on pense évidemment à Batman: Forever). C’est en 1984 que la carrière de Val Kilmer explose, avec sont rôle de Tom Kazansky dans le film Top Gun. Inoubliable en Jim Morrison dans le biopic The Doors, impeccable dans Tombstone, il laisse aussi des traces dans l’univers geek grâce à son interprétation du mercenaire Madmartigan dans le film Willow et à Batman : Forever, un long métrage médiocre dans lequel il incarne pourtant avec un certain brio le chevalier noir.

Ce film raté va largement compromettre la carrière de l’acteur sur la décennie suivante, à quoi viendra se rajouter en 2014 un cancer du larynx dont l’acteur se relèvera péniblement, et surtout sans voix. La dernière apparition de Val Kilmer est un ultime et étrange retour aux sources : l’acteur retrouve son rôle de Tom Kazansky dans le film Top Gun: Maverick, toujours aux côtés de la star Tom Cruise. Pour les besoins du tournage, la voix de Val Kilmer est entièrement recréée à l’aide de l’intelligence artificielle. Val Kilmer s’est éteint mardi 1er avril à Los Angeles des suites d’une pneumonie.