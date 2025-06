La Switch 2 se serait écoulée à près de 3 millions d’exemplaires sur sa première journée de vente (et c’est un record)

Les chiffres ont de quoi donner le tournis : malgré un prix de vente particulièrement élevé (surtout au vu de sa fiche technique), la Nintendo Switch 2 se serait écoulée à plus de 3 millions d’exemplaires sur sa première journée de vente, battant ainsi le record détenu jusqu’ici par la PS4 (soit plus d’un million de ventes en 24 heures). L’information provient de plusieurs sources qui se sont confiées à Nintendo Prime. Inutile de préciser que le score actuel est forcément encore plus haut puisqu’il faudrait y ajouter les ventes réalisées durant le week-end !

24 hour launch sales:

I have now heard from 3 independent people that Nintendo have globally shifted over 3m Switch 2 units. This doesn’t include any additional sales made today already and over the upcoming weekend.

For perspective, no console has come close to that level of…

— Nintendo Prime (@NintyPrime) June 6, 2025