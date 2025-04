Switch 2 : la première pub avec Paul Rudd est un clin d’œil à la Super Nintendo

Nintendo a fait appel à l’acteur Paul Rudd pour une nouvelle publicité décalée mettant en avant la Switch 2. Le spot TV, à la fois kitsch et attachant, rend hommage à une publicité des années 90 où Paul Rudd présentait la Super Nintendo.

En 1991, l’acteur, vêtu d’une longue veste noire et arborant un look typique de l’époque, branchait une Super Nintendo dans un drive-in pour y jouer à The Legend of Zelda: A Link to the Past, F-Zero, Sim City et d’autres jeux, sous le regard intrigué des passants. Le slogan final, « Maintenant, vous jouez avec la puissance », était devenu culte.

34 ans plus tard, Paul Rudd retrouve son costume et sa coupe de cheveux improbable. Cette fois, il débarque dans un salon pour connecter la Switch 2 et jouer avec les acteurs Joe Lo Truglio et Jordan Carlos, ainsi qu’un enfant qui l’appelle Oncle Paul. Ensemble, ils testent Mario Kart World en exploitant la nouvelle fonction GameChat. Ses acolytes ne manquent pas de taquiner son style rétro, tandis que la pub joue avec des effets volontairement exagérés – machine à brouillard incluse – pour rappeler l’ambiance des années 90.

Le spot TV reprend l’esprit du slogan original, mais avec une touche moderne : « Maintenant, nous jouons ensemble ». Si le résultat est résolument kitsch, l’autodérision et l’hommage au passé créent un spot aussi amusant qu’efficace. Une manière maligne pour Nintendo de lier nostalgie et innovation.

La Nintendo Switch 2 sortira le 5 juin prochain et Mario Kart World fait partie des jeux disponibles au lancement.