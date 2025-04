Nintendo promet de continuer à supporter la Switch 1

Nintendo a déjà officialisé la sortie de la Switch 2 pour le 5 juin, mais ceux qui veulent garder la console d’origine peuvent être rassurés. En effet, Nintendo confirme que la première Switch sera toujours prise en charge.

La Nintendo Switch originale n’est pas (encore) morte

Interrogé par le Washington Post sur l’avenir de la Switch originale après le lancement de sa successeur, Doug Bowser, président de Nintendo Amérique, a adopté une position mesurée. « Nous continuerons à observer les consommateurs et la manière dont ils s’engagent, et entrent dans la plateforme à différents niveaux pour essayer de comprendre réellement à quoi l’avenir pourrait ressembler », a-t-il déclaré. « Nous avons une base [pour la Switch] de plus de 150 millions d’unités. Nous en annoncerons probablement davantage le 8 mai, lors de notre prochaine conférence téléphonique pour les résultats financiers. Nous voulons que ces joueurs restent engagés. Ils ne seront peut-être pas tous prêts à passer à la Switch 2 ».

Deux jeux majeurs, Légendes Pokémon : Z-A et Metroid Prime 4: Beyond, sortiront d’ailleurs sur la Switch originale. Cependant, des versions optimisées pour la Switch 2 seront également disponibles, comme annoncé lors du Nintendo Direct. « Avec le temps et les bons jeux, nous espérons que les joueurs auront envie de passer à la Switch 2 », a ajouté Doug Bowser. « Nous savons qu’il y a un groupe de consommateurs qui sera absolument prêt le premier jour à utiliser la plateforme ».

Les versions Switch 2 Edition offriront des améliorations graphiques ou des fonctionnalités exclusives. Contrairement à la rétrocompatibilité classique, ces versions devront être achetées séparément ou faire l’objet d’une mise à niveau pour les propriétaires des jeux Switch originaux.

Les précommandes pour la Switch 2 sont déjà ouvertes en Europe et dans d’autres pays. En revanche, Nintendo a reporté celles aux États-Unis, invoquant des incertitudes économiques à cause des droits de douane décidés par Donald Trump.