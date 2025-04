Le patron de Xbox vante la Switch 2 et Nintendo

Phil Spencer, le patron de la branche gaming chez Microsoft (et donc de la Xbox), a confirmé son intention de supporter la Switch 2. Il en profite également pour saluer Nintendo, qu’il considère comme un très bon partenaire.

Lors d’une interview avec Variety, Phil Spencer a été questionné sur les projets qu’ont Microsoft et Xbox concernant la Switch 2. Il déclare :

Une autre question a été de savoir si Microsoft et Xbox sont soudainement nerveux à l’idée d’annoncer une nouvelle console étant donné que Nintendo vient de lancer la Switch 2. Il répond :

Non. Je pense que nous devrions tous nous concentrer sur nos communautés et sur la base de joueurs que nous crééons. Je m’inspire de ce que font de nombreux créateurs et d’autres détenteurs de plateformes. Mais je crois en nos projets. Il est évident que nous faisons évoluer ce que signifie être Xbox et que nous rencontrons des joueurs dans de nombreux endroits différents. Il y a 3 milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo sur la planète et je me lève tous les matins en pensant à la manière dont Xbox peut être plus pertinent pour les 3 milliards de personnes qui jouent. Pour ce faire, nous devons nous assurer que nos jeux et les fonctionnalités de notre plateforme sont disponibles dans le plus grand nombre d’endroits possible, qu’il s’agisse du cloud, des joueurs sur PC ou des joueurs sur console. Nous nous efforçons donc de développer nos franchises et notre plateforme pour qu’elles jouent un rôle important pour le plus grand nombre possible de ces 3 milliards de joueurs.