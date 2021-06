Microsoft a déjà donné rendez-vous : le groupe présentera le 24 juin « la prochaine génération de Windows ». Certains se demandent déjà s’il ne s’agit pas de Windows 11.

Windows 11 bientôt annoncé pour succéder à Windows 10 ?

Tout a commencé avec l’invitation de Microsoft (image ci-dessus). On peut voir le logo du groupe qui fait office de fenêtre et laisse passer l’équivalent de deux rayons. Pour certains, ces deux rayons font référence au nombre onze de Windows 11. On notera d’ailleurs que la barre horizontale de la fenêtre n’apparaît pas avec les rayons, alors qu’elle devrait.

Un autre élément est la déclaration de Yusuf Mehdi, un vice-président de Microsoft. « Je n’ai pas été aussi enthousiaste pour une nouvelle version de Windows depuis Windows 95 ! », a-t-il écrit dans un tweet. Il n’était pas aussi excité que cela pour les précédentes mises à jour de Windows 10.

Troisième élément notable : les mots choisis. Microsoft parle bien de la « prochaine génération de Windows » et non de la « prochaine génération de Windows 10 ». À cela s’ajoute le fait que Satya Nadella, le patron de Microsoft, a indiqué qu’il a lui-même supervisé cette mise à jour « et je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de la prochaine génération de Windows ».

Une autre indication ? Les invitations à la presse. Microsoft a convié les médias à un rendez-vous et autant dire que cela peut suggérer une très grosse mise à jour… comme Windows 11. Le groupe n’a pas invité la presse pour les mises à jour de Windows 10.

La mise à jour Sun Valley en approche

Nous savons au moins que la mise à jour a pour nom de code Sun Valley. Au départ, elle était présentée par les fuites comme étant une « nouvelle » version de Windows 10 avec un design revu ici et là. De nouvelles icônes, notamment, vont voir le jour. Mais au vu des récentes actions de Microsoft, tout porte à croire que la mise à jour sera majeure et, peut-être, Windows 11. Réponse le 24 juin.