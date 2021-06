Microsoft nous donne rendez-vous le 24 juin pour la présentation de ce qu’il présente comme « la prochaine génération de Windows ». L’annonce se fera à 17 heures (heure française). Satya Nadella (patron de Microsoft) et Panos Panay (responsable de Windows) seront présents.

Cet événement le 24 juin pour « la prochaine génération de Windows » semble assez notable. Le slogan, déjà, annonce la couleur. Vient ensuite la présence de Satya Nadella en personne. Et troisième élément : Microsoft a envoyé des invitations aux médias. Autant dire que c’est du sérieux et que le groupe compte faire une importante présentation.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0

