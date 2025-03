Rachat de TikTok : les États-Unis négocient avec quatre acquéreurs selon Donald Trump

La question de l’avenir de TikTok aux États-Unis continue de faire parler. Quatre groupes sont actuellement en négociation avec les autorités aux États-Unis pour racheter les activités américaines du réseau social, propriété de ByteDance. Cette pression est le résultat d’une décision prise par l’administration de Donald Trump, qui cherche à forcer ByteDance à vendre ses activités dans le pays, sous peine d’interdiction.

Quatre acquéreurs potentiels pour TikTok

Le président Donald Trump a révélé à bord de l’Air Force One que plusieurs groupes étaient intéressés par l’acquisition de TikTok aux États-Unis. « Nous négocions avec quatre groupes différents et beaucoup de gens sont intéressés », a-t-il indiqué, ajoutant que « les propositions sont bonnes ». Selon lui, un accord pourrait bien être trouvé dans un avenir proche.

Le 20 janvier dernier, Donald Trump avait accordé un délai de 75 jours à ByteDance pour vendre ses activités américaines, sous la menace d’une interdiction du réseau social dans le pays, en vertu d’une loi votée l’année précédente. Bien que ByteDance semble réticent à céder son activité, plusieurs acteurs sont prêts à se positionner.

Des prétendants de taille

Parmi les propositions les plus notables, on retrouve le Project Liberty, porté par Frank McCourt, promoteur immobilier et propriétaire de l’Olympique de Marseille. La start-up Perplexity AI, spécialisée dans l’intelligence artificielle, a aussi soumis une offre de fusion, valorisant TikTok à plus de 50 milliards de dollars. D’autres personnalités, comme le YouTubeur MrBeast et Steven Mnuchin, l’ex-secrétaire au Trésor de Donald Trump, ont également exprimé leur intérêt pour le rachat.

La Maison Blanche a mentionné d’autres acteurs potentiels, dont Microsoft, Oracle et même Elon Musk. Toutefois, ce dernier a récemment précisé qu’il n’avait pas fait d’offre, malgré les rumeurs circulant en janvier.

Cette situation reste en évolution, d’autant que l’application TikTok a été brièvement retirée des boutiques d’applications d’Apple et de Google en janvier, avant de réintégrer les plateformes en février après des assurances de la part des autorités américaines.