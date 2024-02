Bard devient Gemini : Google fait évoluer son IA avec un changement nom

C’est la fin pour Bard… du moins le nom, avec Google qui a décidé de choisir le nom Gemini pour son intelligence artificielle. Gemini était au départ le nom du nouveau modèle d’IA de Google. Aujourd’hui, le groupe décide de tout regrouper sous une seule appellation.

Au revoir Bard, bonjour Gemini

« Notre mission avec Bard a toujours été de vous donner un accès direct à nos modèles d’IA, et Gemini représente notre famille de modèles la plus performante. Pour refléter cela, Bard sera désormais simplement connu sous le nom de Gemini », indique Google.

Outre le changement de nom, gemini.google.com — anciennement bard.google.com — a été mis à jour avec un rail de navigation où vous trouverez les paramètres, l’activité et l’aide situés en bas.

La version gratuite de Gemini est disponible pour tous les utilisateurs et reste alimentée par Gemini Pro 1.0, qui a été lancé en Europe la semaine dernière et qui vient de se doter d’un générateur d’images. C’est également disponible au Canada à partir d’aujourd’hui.

Selon Google, Gemini sera en mesure de fournir une aide contextuelle sur votre écran. Par exemple, les utilisateurs peuvent générer une légende pour les photos qu’ils ont prises ou poser des questions sur les articles qu’ils viennent de lire. « De nombreuses fonctions vocales de Google Assistant seront disponibles via l’application, notamment le réglage de minuteries, les appels et le contrôle de vos appareils domestiques intelligents, et nous nous efforçons d’en ajouter d’autres à l’avenir », a précisé Google.

Sur Android, Gemini a le droit à son application dédiée disponible sur le Google Play Store. Sur iOS, l’intelligence artificielle est intégrée dans l’application Google disponible sur l’App Store. Le déploiement se fait d’abord aux États-Unis. Les autres pays y auront le droit plus tard.

Annonce de Gemini Advanced

Gemini Advanced a également été officialisé. Il s’agit du modèle d’IA le plus performant de Google, au prix de 20 dollars par mois (les deux premiers mois sont gratuits). Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec Gemini Advanced, mais d’après Google, il est capable de bien d’autres choses encore.