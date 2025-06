Google déploie AI Mode pour la première fois hors des États-Unis, en Inde

Google vient d’annoncer l’expansion internationale de son AI Mode, le service arrivant pour la première fois hors des États-Unis, en Inde. Ce mode de recherche avancée, propulsé par une version personnalisée de Gemini 2.5, utilise une technique appelée query fan-out qui décompose la requête de l’utilisateur en sous-thèmes et exécute plusieurs recherches simultanément. Le système combine des sources en temps réel, comme le Knowledge Graph, des données du monde réel ou encore des informations produits afin de fournir des réponses plus contextuelles. Contrairement aux AI Overviews, AI Mode se distingue par des capacités de « raisonnement » plus poussées, et prend en charge des requêtes plus longues, la saisie vocale avec visualisation en forme d’onde, et même l’ajout d’images via Google Lens.

Disponible dans l’application Google sur Android et iOS ainsi que sur le web (google.com/aimode), ce nouveau mode permet d’interagir de manière multimodale. Par exemple, l’utilisateur peut envoyer une photo d’une plante, demander son nom, puis recevoir des instructions détaillées pour l’entretenir, le tout avec des liens vers des articles en relation avec la requête. Une nouvelle option “AI Mode” apparaît aussi dans la barre de filtres sur la page de résultats classiques, à côté des onglets comme “Images” ou “Actualités”. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs en Inde peuvent donc s’inscrire via Search Labs pour bénéficier de cette nouveau service (uniquement en anglais pour l’instant).