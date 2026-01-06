[CES 2026] Dell dévoile un écran incurvé 6K de 52 pouces pensé pour les professionnels

À l’occasion du CES 2026, le texan Dell a levé le voile sur un moniteur hors normes destiné aux usages les plus exigeants. Avec son UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor, le constructeur américain présente un écran incurvé de 52 pouces affichant une définition 6K, clairement orienté vers les métiers de la finance, de l’ingénierie et de l’analyse de données.

Un format géant pour gérer des volumes d’informations massifs

Conçu pour remplacer plusieurs écrans traditionnels, ce moniteur ultralarge vise les professionnels travaillant sur des plateformes de trading, des logiciels de CAO, de la 3D ou de vastes tableaux de données. Sa dalle IPS Black affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 129 pixels par pouce, tout en réduisant jusqu’à 60 % la lumière bleue par rapport à des modèles concurrents. Un capteur de luminosité ambiante ajuste automatiquement l’affichage afin de limiter la fatigue visuelle lors des longues sessions.

Connectivité avancée et multitâche poussé

L’UltraSharp 52 peut accueillir jusqu’à quatre ordinateurs simultanément grâce à un mode image par image, chaque zone étant reconnue comme un écran indépendant. Il intègre également une fonction KVM permettant de piloter l’ensemble des machines connectées avec un seul clavier et une seule souris. La connectique Thunderbolt 4 assure, en prime, une alimentation pouvant atteindre 140 W pour recharger un ordinateur portable.

Dell a également présenté un écran UltraSharp 32 pouces 4K QD-OLED, compatible Dolby Vision et True Black 500 HDR, pensé pour les créateurs d’images. Le modèle 52 pouces est commercialisé à partir de 2 900 dollars, tandis que la version 32 pouces sera disponible fin février, confirmant l’offensive de Dell sur le très haut de gamme professionnel.