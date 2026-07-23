L’Europe autorise le rachat de Warner Bros par Paramount sous conditions

La Commission européenne a approuvé sous conditions le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance, une opération dont le montant est de 110 milliards de dollars. Cette validation impose à Paramount plusieurs concessions concrètes sur le marché européen.

Une approbation en Europe sous conditions

La Commission européenne a conditionné son feu vert à deux engagements précis de la part de Paramount. Le groupe doit céder sa participation dans la société de distribution internationale de films United International Pictures (UIP) et s’interdire pendant dix ans de conclure un accord de distribution avec Universal en Europe, deux mesures que la Commission juge nécessaires pour préserver la concurrence sur le marché du cinéma. L’institution européenne a jugé que ces engagements « répondent pleinement aux préoccupations de concurrence » soulevées par l’opération.

Cette avancée européenne ne débloque pas la situation sur le sol américain, où plusieurs procureurs d’États ont déposé une plainte visant à empêcher la fusion. Un juge californien a répondu à cette plainte en accordant une ordonnance restrictive temporaire de 14 jours, suspendant provisoirement toute avancée du dossier aux États-Unis malgré les validations obtenues à l’international.

Paramount a réagi à l’approbation européenne en affirmant qu’elle contredit directement les arguments avancés par les procureurs d’États américains. Le groupe a déclaré que « les conclusions de la Commission européenne réfutent directement les hypothèses clés qui sous-tendent la plainte des procureurs généraux d’États visant à bloquer la transaction ».

Une opération quasi-validée dans le monde

L’approbation européenne s’ajoute à celle déjà obtenue de la division antitrust du département de la Justice aux États-Unis, portant à 65 le nombre de juridictions ayant validé ou choisi de ne pas contester l’opération. Paramount révèle d’ailleurs que la France fait partie des pays ayant donné leur feu vert.

Le studio a souligné que « grâce à l’autorisation de la Commission européenne, des organismes et gouvernements représentant 65 juridictions ont soit validé la transaction, soit choisi de ne pas la contester ». Le groupe vise toujours une finalisation de la fusion d’ici la fin septembre, un calendrier qui dépend désormais essentiellement de l’issue du contentieux judiciaire américain. Un cas délicat va être le Royaume-Uni, qui a déjà annoncé qu’il pourrait lancer une procédure d’autorisation plus lourde afin de s’assurer que la pluralité des médias soit préservée.