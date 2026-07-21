Rachat de Warner Bros par Paramount : la justice américaine suspend l’opération

Le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance rencontre un obstacle judiciaire majeur. Une juge fédérale de Californie a en effet ordonné la suspension de l’opération pendant quatorze jours à la demande d’une coalition de douze États américains. Cette pause doit permettre au tribunal d’examiner une demande d’injonction susceptible de bloquer plus durablement la transaction.
L’accord, qui valorise Warner Bros Discovery à environ 110 milliards de dollars en incluant sa dette, réunirait Paramount Pictures, Warner Bros, CBS, CNN, HBO et plusieurs dizaines de chaînes câblées. Le groupe avait remporté la bataille pour acquérir Warner Bros après le retrait de Netflix.
Les juges estiment que cet ensemble disposerait d’un pouvoir de négociation considérable face aux salles de cinéma et aux distributeurs de télévision. Ces derniers redoutent une hausse des prix, une diminution du nombre de productions ainsi qu’une dégradation du choix proposé aux consommateurs.
La juge Araceli Martínez-Olguín souligne que la future société contrôlerait environ 27 % du marché américain des films bénéficiant d’une large sortie. « Sur la seule base de cette part de marché combinée, le tribunal est convaincu qu’il peut présumer que le projet de fusion est susceptible d’enfreindre les lois antitrust », écrit-elle.
Cette décision intervient malgré le feu vert accordé par le ministère américain de la Justice en juin. Le tribunal examinera une éventuelle suspension prolongée le 3 août. En cas de validation finale, David Ellison prévoit notamment de réunir HBO Max et Paramount+. Ce dossier dépasse donc le seul financement du rachat et pourrait redessiner durablement le secteur du streaming.
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