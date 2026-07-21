TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Rachat de Warner Bros par Paramount : la justice américaine suspend l’opération
Business Tech

Rachat de Warner Bros par Paramount : la justice américaine suspend l’opération

2 min.
21 Juil. 2026 • 10:08
0

Le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance rencontre un obstacle judiciaire majeur. Une juge fédérale de Californie a en effet ordonné la suspension de l’opération pendant quatorze jours à la demande d’une coalition de douze États américains. Cette pause doit permettre au tribunal d’examiner une demande d’injonction susceptible de bloquer plus durablement la transaction.

Une fusion jugée préoccupante pour la concurrence

L’accord, qui valorise Warner Bros Discovery à environ 110 milliards de dollars en incluant sa dette, réunirait Paramount Pictures, Warner Bros, CBS, CNN, HBO et plusieurs dizaines de chaînes câblées. Le groupe avait remporté la bataille pour acquérir Warner Bros après le retrait de Netflix.

Paramount Warner Bros Logos

Les juges estiment que cet ensemble disposerait d’un pouvoir de négociation considérable face aux salles de cinéma et aux distributeurs de télévision. Ces derniers redoutent une hausse des prix, une diminution du nombre de productions ainsi qu’une dégradation du choix proposé aux consommateurs.

Une audience décisive programmée le 3 août

La juge Araceli Martínez-Olguín souligne que la future société contrôlerait environ 27 % du marché américain des films bénéficiant d’une large sortie. « Sur la seule base de cette part de marché combinée, le tribunal est convaincu qu’il peut présumer que le projet de fusion est susceptible d’enfreindre les lois antitrust », écrit-elle.

Cette décision intervient malgré le feu vert accordé par le ministère américain de la Justice en juin. Le tribunal examinera une éventuelle suspension prolongée le 3 août. En cas de validation finale, David Ellison prévoit notamment de réunir HBO Max et Paramount+. Ce dossier dépasse donc le seul financement du rachat et pourrait redessiner durablement le secteur du streaming.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Netflix Warner Bros Logos Business

Netflix abandonne le rachat de Warner Bros après l’offre de Paramount

Paramount Warner Bros Logos Internet

HBO Max et Paramount+ vont fusionner avec le rachat de Warner Bros

Paramount Warner Bros Logos Business

Les États-Unis approuvent le rachat de Warner Bros par Paramount

Netflix Warner Bros Logos Business

Warner Bros rejette l’offre de rachat de Paramount, préférant toujours Netflix

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ebook

Anthropic : la justice valide l’accord record de 1,5 milliard de dollars sur les livres piratés

21 Juil. 2026 • 11:30
0 Internet

Anthropic obtient le feu vert définitif de la justice américaine. La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a...

Galaxy Card : Samsung concurrence l’Apple Card avec sa carte bancaire

21 Juil. 2026 • 9:14
iPhoneAddict.fr

Samsung lance sa première carte de crédit aux États-Unis avec un cashback maximal de 5 %, contre 3 % pour l’Apple Card. La...

Samsung Galaxy Card Carte Bancaire
Xiaomi CyberOne 1

Xiaomi : le robot humanoïde CyberOne atteint 98 % de réussite dans une usine automobile

20 Juil. 2026 • 20:14
0 Science

Xiaomi transforme son robot humanoïde CyberOne en véritable outil industriel. Après quatre mois d’apprentissage sur une ligne de...

Hugging Face Logo

Hugging Face piratée : un agent IA a visé la plateforme

20 Juil. 2026 • 19:58
0 Internet

Hugging Face, plateforme majeure d’hébergement de modèles d’intelligence artificielle et de jeux de données, a...

Amazon Data Center Serveurs

NVIDIA Rubin refroidit ses serveurs IA avec un liquide… à 45 °C

20 Juil. 2026 • 19:56
0 Energie

NVIDIA bouscule les principes historiques du refroidissement des data centers. Sa génération Rubin accepte un liquide entrant à 45...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Expansion : Apple agrandit encore ses bureaux à Sunnyvale avec un bâtiment de 11 700 m²

Expansion : Apple agrandit encore ses bureaux à Sunnyvale avec un bâtiment de 11 700 m²

21 Jul. 2026 • 10:24

image de l'article Galaxy Card : Samsung concurrence l’Apple Card avec sa carte bancaire

Galaxy Card : Samsung concurrence l’Apple Card avec sa carte bancaire

21 Jul. 2026 • 9:12

image de l'article App Store : le nombre de nouvelles applications double avec le vibe coding

App Store : le nombre de nouvelles applications double avec le vibe coding

21 Jul. 2026 • 8:17

image de l'article L’iPhone Ultra pliable avec deux batteries « confirmé » par iOS 27

L’iPhone Ultra pliable avec deux batteries « confirmé » par iOS 27

20 Jul. 2026 • 21:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site