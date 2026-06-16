Free Mobile ajoute plus de data à sa Série Free, désormais proposée avec 160 Go en 5G

Free Mobile augmente l’enveloppe de données de sa Série Free. Le forfait inclut désormais 160 Go d’Internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine, pour 12,99 euros par mois pendant un an. L’offre reste sans engagement et bascule ensuite vers le Forfait Free 5G+, facturé 19,99 euros par mois pour les non-abonnés Freebox.

Cette évolution permet à Free Mobile de renforcer son positionnement sur les forfaits intermédiaires, un segment très disputé par les opérateurs français. Les marques comme Sosh, RED by SFR ou B&You multiplient régulièrement les offres avec de larges enveloppes de données, souvent autour de 100 à 200 Go. Dans ce contexte, l’ajout de data devient un argument important pour séduire les utilisateurs qui consomment beaucoup d’Internet mobile sans vouloir payer un forfait premium.

160 Go de data pour les usages quotidiens

Avec 160 Go, la Série Free vise les personnes qui utilisent intensivement leur smartphone : réseaux sociaux, streaming vidéo, musique en ligne, navigation web, appels vidéo ou partage de connexion ponctuel avec un ordinateur. Une fois l’enveloppe mensuelle consommée, le débit est réduit.

Le forfait comprend également les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et vers les DOM, hors Mayotte, ainsi que les SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, Free Mobile annonce 30 Go de data par mois, utilisables en 4G ou en 5G selon la couverture disponible.

Un tarif promotionnel pendant un an

Le prix de 12,99 euros par mois s’applique pendant les douze premiers mois. À l’issue de cette période, l’abonné est automatiquement transféré vers le Forfait Free 5G+. Celui-ci inclut actuellement 350 Go de données mobiles en 5G/5G+ en France métropolitaine, ainsi que 35 Go par mois depuis plus de 115 destinations.

Ce positionnement s’inscrit dans la stratégie récente de Free Mobile, qui avait déjà mis en avant son engagement à ne pas augmenter ses prix jusqu’en 2027. L’opérateur a aussi enrichi son entrée de gamme ces derniers mois, avec un forfait à 2 euros désormais doté des appels illimités et de 1 Go d’Internet.

Les abonnés Freebox peuvent bénéficier de conditions tarifaires spécifiques sur certains forfaits mobiles de l’opérateur. Les personnes intéressées ont donc intérêt à vérifier les conditions de l’offre Free Mobile, notamment le prix appliqué après la première année, les destinations incluses et les éventuels avantages liés à une Freebox.

Une réponse à la concurrence sur les forfaits 5G

En ajoutant davantage de data à sa Série Free, Free Mobile cherche à rester compétitif face aux offres sans engagement des autres opérateurs. Le forfait se positionne entre les petites formules destinées aux usages limités et les offres plus complètes, pensées pour les très gros consommateurs de données.

Free a d’ailleurs renforcé son haut de gamme mobile avec Free Max, un forfait mobile avec Internet illimité en France et dans plusieurs destinations. La Série Free reste, elle, une offre plus accessible, avec une enveloppe de données importante mais limitée.

Le volume de data ne doit toutefois pas être le seul critère de choix. La couverture réseau dans les lieux les plus fréquentés, la compatibilité du smartphone avec la 5G, les usages à l’étranger et les conditions après douze mois restent des éléments importants à prendre en compte avant de souscrire.

Avec cette Série Free enrichie à 160 Go, Free Mobile mise sur une offre simple à comprendre : plus de données mobiles, un prix contenu la première année et un forfait sans engagement. Reste à vérifier si l’offre correspond aux usages réels de chaque abonné, notamment après le passage automatique vers le Forfait Free 5G+.