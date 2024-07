Alors que l’humanité envisage de retourner sur la Lune via la mission Artemis, les scientifiques explorent les différents moyens possibles de « vivre » sur la surface lunaire. Une équipe internationale suggère ainsi que les souterrains lunaires pourraient être transformés en zones habitables. Ces derniers ont en effet identifié une grande fosse dans la région Mare Tranquillitatis, qu’ils croient être l’entrée d’une grotte potentiellement adaptée à une base lunaire. Cette large fosse, sans doute causée par l’effondrement d’un très ancien tube de lave, pourrait faire partie d’un réseau de grottes similaires qui sillonnerait la quasi totalité de la Lune.

Dans le détail, les données de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) indiquent que nombre de fosses lunaires ombragées pourraient mener à des tunnels souterrains. Les scientifiques de l’Université de Trente en Italie ont réanalysé les données de la LRO de 2010 en utilisant de toutes nouvelles techniques, se concentrant sur la fosse la plus profonde connue située dans Mare Tranquillitatis (qui mesure 500 pieds de profondeur). Leur analyse, publiée dans Nature Astronomy, révèle des données radar suggérant la présence d’une grotte de 147 pieds de large et 262 pieds de long, soit un abri potentiellement idéal contre les conditions extrêmes de la surface lunaire.

Cette découverte est d’autant plus importante qu’elle offre une solution potentielle aux défis de l’habitation lunaire, tels que les radiations et les variations extrêmes de température. Les grottes pourraient fournir une protection naturelle contre les radiations solaires, les rayons cosmiques et les impacts de micrométéorites. Tout projet de construction à l’intérieur de ces grottes devra faire face cependant à un terrain très accidenté.