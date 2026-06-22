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Perseverance boucle un marathon sur Mars : le rover de la NASA a parcouru plus de 42 kilomètres

2 min.
22 Juin. 2026 • 10:55
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Perseverance vient d’ajouter une ligne symbolique à son impressionnant carnet de mission. Le rover de la NASA a parcouru plus de 42,195 kilomètres sur Mars, soit la distance officielle d’un marathon. Le cap a été franchi le 14 juin, un peu plus de cinq ans après son arrivée dans le cratère Jezero, le 18 février 2021.

Un marathon martien à très faible vitesse

Avec une vitesse maximale d’environ 0,16 km/h dans les meilleures conditions, Perseverance n’a évidemment pas battu de record de course, mais l’exploit reste remarquable pour un robot évoluant sur un terrain accidenté, couvert de roches, de sable et de pentes, à des centaines de millions de kilomètres de la Terre.

Perseverance Rover

La NASA souligne que Perseverance devient seulement le deuxième explorateur à atteindre la distance d’un marathon sur un autre monde. Opportunity avait été le premier, en 2015, après onze ans et deux mois de déplacements sur Mars, à atteindre cette distance. Curiosity, de son côté, roule sur la planète rouge depuis 2012 et a dépassé les 37 kilomètres.

Une mission scientifique au cœur du cratère Jezero

Perseverance a atteint ce seuil alors qu’il explore les terrains situés à l’ouest du cratère Jezero. Cette région intéresse particulièrement les scientifiques car elle conserve les traces d’un ancien lac et d’un delta fluvial, deux environnements qui auraient pu réunir les conditions favorables à une vie microbienne ancienne.

Le rover collecte des carottes de roche et de régolithe destinées à une éventuelle mission de retour d’échantillons vers la Terre. Il étudie également la géologie locale, les minéraux et les indices pouvant raconter l’évolution climatique de Mars. Avec les missions qui lui restent à remplir, Perseverance est donc bien placé pour devenir l’engin terrestre à parcourir la plus grande distance sur une planète autre que la Terre.

 

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