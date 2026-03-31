TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Mars : Perseverance détecte pour la première fois des éléments rappelant des rubis
Science

Mars : Perseverance détecte pour la première fois des éléments rappelant des rubis

4 min.
31 Mar. 2026 • 16:50
0

La planète rouge n’a pas fini de surprendre les scientifiques. Le rover Perseverance de la NASA vient de révéler la présence de minuscules cristaux fluorescents comparables à des rubis au sein de galets martiens, une observation inédite qui enrichit encore la liste des découvertes insolites réalisées dans le cratère Jezero. Même s’il ne s’agit pas de pierres précieuses au sens strict du terme, cette découverte ouvre une nouvelle fenêtre sur l’histoire géologique de Mars et sur les conditions extrêmes qui ont pu façonner sa surface.

Une découverte minérale inédite sur les hauteurs du cratère Jezero

Depuis son arrivée sur Mars en février 2021, Perseverance explore méthodiquement le cratère Jezero, un ancien bassin d’impact de 45 kilomètres de diamètre que les chercheurs considèrent comme un site majeur pour comprendre le passé aqueux de la planète. C’est au niveau de la bordure rocheuse de cette région que le rover a repéré de petits galets clairs paraissant déplacés par rapport à leur environnement immédiat, signe que ces derniers ont pu être transportés par des chocs anciens ou d’autres processus géologiques.

Perseverance

L’analyse de ces échantillons a réservé une surprise de taille : grâce à SuperCam, l’instrument capable de sonder la composition chimique des roches à distance par impulsions laser, plusieurs fragments ont montré des signatures compatibles avec du corindon contenant du chrome. Or le corindon est précisément le minéral à l’origine des rubis et des saphirs. Dans le cas présent, la présence de chrome rapproche davantage ces éléments des rubis que du saphirs.

Des cristaux minuscules, mais riches en enseignements

Évidemment, il ne faut pas imaginer de grosses pierres rouges scintillant à la surface martienne. Les grains détectés sont microscopiques, de l’ordre de 0,2 millimètre environ. Les chercheurs parlent donc plus prudemment de cristaux de corindon enrichis en chrome, avec un comportement lumineux qui rappelle celui de certaines gemmes terrestres.

Pourquoi cette trouvaille intrigue autant les planétologues

Sur Terre, les rubis se forment généralement en profondeur, sous l’effet de fortes pressions et de températures élevées, et dans des contextes géologiques très particuliers. De son côté, Mars ne présente pas d’activité tectonique passées capable d’expliquer facilement ce type de formation. Les scientifiques envisagent donc une autre piste : celle d’impacts météoritiques suffisamment violents pour générer localement les conditions nécessaires à la cristallisation de ce minéral.

Une piste de plus dans le grand puzzle martien

Au-delà de l’image séduisante de rubis martiens, cette découverte intéresse surtout les chercheurs parce qu’elle révèle une complexité minéralogique bien plus grande qu’attendu. Chaque nouvelle roche analysée par Perseverance raconte un fragment de l’histoire thermique, chimique et hydrologique de Mars. La détection de corindon suggère que certaines zones de la planète ont connu des épisodes de transformation bien plus intenses ou plus variés qu’on ne l’imaginait.

Présentés récemment lors d’une conférence scientifique consacrée aux sciences planétaires, ces résultats devront encore être affinés. Mais une chose est déjà claire : même à l’échelle microscopique, Mars continue de dévoiler des indices capables de bouleverser notre compréhension de son passé. Et dans ce désert minéral que l’on croyait de mieux en mieux connaître, de nouveaux trésors géologiques semblent encore attendre d’être mis au jour.

SOURCEGizmodo

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Perseverance Rover Science

La NASA confie le trajet de Perseverance à une IA, une première sur Mars

Perseverance Rover Science

Mars : le rover Perseverance pulvérise tous les records… de conduite autonome

mars_dust-devils Science

Pour la première fois, des scientifiques identifient des traces de foudre sur Mars

Curiosity Selfie Internet

La NASA ferme plusieurs comptes de réseaux sociaux, dont ceux de Curiosity et Perseverance

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nvidia DLSS 4.5

Nvidia rend disponible le DLSS 4.5 pour les meilleurs graphismes et le Multi Frame Generation 6x

31 Mar. 2026 • 15:45
0 Jeux vidéo

Annoncé au CES 2026 en janvier, le DLSS 4.5 est désormais disponible pour les joueurs. Nvidia déploie ce 31 mars, via la bêta...

The Crew

L’UFC-Que Choisir poursuit en justice Ubisoft pour pratiques abusives

31 Mar. 2026 • 14:10
0 Jeux vidéo

UFC-Que Choisir a déposé une assignation en justice contre Ubisoft devant le tribunal de Créteil, dénonçant des...

Bluesky Logo

Bluesky lance Attie, son assistant IA… et déclenche la fronde des utilisateurs

31 Mar. 2026 • 12:45
1 Internet

Bluesky pensait sans doute ouvrir un nouveau chapitre dans la personnalisation des réseaux sociaux : avec Attie, un assistant dopé à...

Eidos-Montreal

Eidos-Montréal supprime 124 postes : nouveau choc pour le studio de Deus Ex

31 Mar. 2026 • 11:20
0 Jeux vidéo

L’industrie du jeu vidéo continue d’enchaîner les restructurations, et Eidos-Montréal est un habitué du genre. Deux...

free max

Free lance Free Max, un forfait mobile avec Internet illimité en France et dans plus de 135 destinations

31 Mar. 2026 • 10:13
6 Mobiles / Tablettes

Free a annoncé, mardi 31 mars 2026 à Paris, le lancement du Forfait Free Max, une nouvelle offre mobile sans engagement qui inclut, selon...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Cape Fear (Les Nerfs à Vif) : premier trailer pour la mini-série Apple TV avec Javier Bardem en vedette

Cape Fear (Les Nerfs à Vif) : premier trailer pour la mini-série Apple TV avec Javier Bardem en vedette

31 Mar. 2026 • 16:45

image de l'article iOS 27 : l’application Raccourcis utiliserait l’IA pour créer vos actions

iOS 27 : l’application Raccourcis utiliserait l’IA pour créer vos actions

31 Mar. 2026 • 16:04

image de l'article L’iPhone des 20 ans aurait un design incurvé et de fines bordures

L’iPhone des 20 ans aurait un design incurvé et de fines bordures

31 Mar. 2026 • 15:10

image de l'article Mac : aux États-Unis, Apple est le seul fabricant à afficher une croissance à deux chiffres

Mac : aux États-Unis, Apple est le seul fabricant à afficher une croissance à deux chiffres

31 Mar. 2026 • 13:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site