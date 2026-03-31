Mars : Perseverance détecte pour la première fois des éléments rappelant des rubis

La planète rouge n’a pas fini de surprendre les scientifiques. Le rover Perseverance de la NASA vient de révéler la présence de minuscules cristaux fluorescents comparables à des rubis au sein de galets martiens, une observation inédite qui enrichit encore la liste des découvertes insolites réalisées dans le cratère Jezero. Même s’il ne s’agit pas de pierres précieuses au sens strict du terme, cette découverte ouvre une nouvelle fenêtre sur l’histoire géologique de Mars et sur les conditions extrêmes qui ont pu façonner sa surface.

Une découverte minérale inédite sur les hauteurs du cratère Jezero

Depuis son arrivée sur Mars en février 2021, Perseverance explore méthodiquement le cratère Jezero, un ancien bassin d’impact de 45 kilomètres de diamètre que les chercheurs considèrent comme un site majeur pour comprendre le passé aqueux de la planète. C’est au niveau de la bordure rocheuse de cette région que le rover a repéré de petits galets clairs paraissant déplacés par rapport à leur environnement immédiat, signe que ces derniers ont pu être transportés par des chocs anciens ou d’autres processus géologiques.

L’analyse de ces échantillons a réservé une surprise de taille : grâce à SuperCam, l’instrument capable de sonder la composition chimique des roches à distance par impulsions laser, plusieurs fragments ont montré des signatures compatibles avec du corindon contenant du chrome. Or le corindon est précisément le minéral à l’origine des rubis et des saphirs. Dans le cas présent, la présence de chrome rapproche davantage ces éléments des rubis que du saphirs.

Des cristaux minuscules, mais riches en enseignements

Évidemment, il ne faut pas imaginer de grosses pierres rouges scintillant à la surface martienne. Les grains détectés sont microscopiques, de l’ordre de 0,2 millimètre environ. Les chercheurs parlent donc plus prudemment de cristaux de corindon enrichis en chrome, avec un comportement lumineux qui rappelle celui de certaines gemmes terrestres.

Pourquoi cette trouvaille intrigue autant les planétologues

Sur Terre, les rubis se forment généralement en profondeur, sous l’effet de fortes pressions et de températures élevées, et dans des contextes géologiques très particuliers. De son côté, Mars ne présente pas d’activité tectonique passées capable d’expliquer facilement ce type de formation. Les scientifiques envisagent donc une autre piste : celle d’impacts météoritiques suffisamment violents pour générer localement les conditions nécessaires à la cristallisation de ce minéral.

Une piste de plus dans le grand puzzle martien

Au-delà de l’image séduisante de rubis martiens, cette découverte intéresse surtout les chercheurs parce qu’elle révèle une complexité minéralogique bien plus grande qu’attendu. Chaque nouvelle roche analysée par Perseverance raconte un fragment de l’histoire thermique, chimique et hydrologique de Mars. La détection de corindon suggère que certaines zones de la planète ont connu des épisodes de transformation bien plus intenses ou plus variés qu’on ne l’imaginait.

Présentés récemment lors d’une conférence scientifique consacrée aux sciences planétaires, ces résultats devront encore être affinés. Mais une chose est déjà claire : même à l’échelle microscopique, Mars continue de dévoiler des indices capables de bouleverser notre compréhension de son passé. Et dans ce désert minéral que l’on croyait de mieux en mieux connaître, de nouveaux trésors géologiques semblent encore attendre d’être mis au jour.