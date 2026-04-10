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Micromania bientôt racheté ? Un groupe américain serait prêt à reprendre les magasins et préserver les emplois

2 min.
10 Avr. 2026 • 16:45
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Après plus d’un an d’incertitude, Micromania semble enfin approcher d’un tournant décisif : si l’on en croit des sources que l’on espère bien renseignées, l’enseigne française spécialisée dans le jeu vidéo physique et les produits dérivés serait sur le point d’être reprise par un groupe nord-américain actif dans le secteur des loisirs. Si l’opération devait se confirmer, ce rachat permettrait de sécuriser l’avenir immédiat du réseau et d’apaiser les inquiétudes des salariés (dans un premier temps…)

Une issue favorable après de longs mois d’attente ?

Depuis l’annonce de la mise en vente de Micromania-Zing par GameStop en février 2025, l’enseigne évoluait dans un climat d’attente pesant. Contrairement à d’autres marchés européens déjà restructurés ou cédés, la branche française était restée suspendue à l’arrivée d’un repreneur crédible. Les dernières informations vont cependant dans un sens nettement plus rassurant : les quelque 300 magasins seraient conservés à l’issue du rachat et les 1 200 emplois maintenus.

Micromania

Ce point est essentiel, car il donne à cette reprise potentielle une portée bien plus large qu’une simple opération financière. L’opération préserverait un acteur majeur de la distribution de jeux vidéo en France, à un moment où le commerce spécialisé continue de subir la pression du dématérialisé et des grandes plateformes de vente en ligne.

Un nouveau chapitre à écrire pour l’enseigne

Le nom du repreneur n’a pas encore été communiqué, mais son positionnement dans le secteur des loisirs laisse penser que Micromania pourrait conserver une partie de son identité tout en élargissant progressivement son offre. Jeux vidéo, produits collectors, culture pop et objets dérivés pourraient ainsi continuer à structurer le cœur de l’activité, du moins dans un premier temps…

Au vu de la situation actuelle de Micromania et des conditions supposées de l’opération, l’officialisation d’un rachat serait évidemment une bonne nouvelle pour l’ensemble du marché physique en France.

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