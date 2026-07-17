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L’Autorité de la concurrence alerte sur les agents IA et leurs risques

3 min.
17 Juil. 2026 • 18:25
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L’Autorité de la concurrence met en garde contre le risque de renforcement de la domination des grandes plateformes à mesure que les agents d’intelligence artificielle se développent. Trois acteurs (OpenAI, Google et Anthropic) détiennent déjà 84 % de ce marché naissant, selon les données du régulateur qui fait un lien avec le commerce en ligne.

Intelligence artificielle

Dans son rapport, l’Autorité de la concurrence identifie ces agents IA comme des intermédiaires de plus en plus incontournables pour accéder aux services numériques. Elle indique qu’« en proposant à leurs utilisateurs d’accéder à une variété de services et d’informations toujours plus importante dans leur interface, les agents d’IA se positionnent comme des intermédiaires de plus en plus importants pour accéder aux services numériques ». Cette évolution comporte, selon l’institution, un risque de « cristalliser l’activité de ce secteur autour de quelques acteurs, à opacifier les processus d’achat et à priver les consommateurs finaux de la possibilité d’un choix éclairé ». Benoît Coeuré, président de l’Autorité, dit que l’intelligence artificielle rebat les cartes sur le plan concurrentiel.

Les agents IA ne représentent aujourd’hui que 5 % du trafic dirigé vers les sites des commerçants en ligne, mais l’Autorité anticipe une progression rapide de cette part qui pourrait atteindre 20 % à 25 % d’ici 2030. Cette montée en puissance s’accompagne de l’émergence du commerce agentique, où des agents IA autonomes effectuent directement des achats de produits et services pour le compte de l’utilisateur. Ce modèle reste indisponible en France à ce jour, mais l’Autorité de la concurrence anticipe un développement rapide sur le territoire, à l’image d’OpenAI qui a déjà lancé aux États-Unis une fonctionnalité permettant d’acheter sans quitter son chatbot ChatGPT.

Agent IA Commerce En Ligne

Des standards pour limiter la concentration

Face à ces risques, l’Autorité de la concurrence formule plusieurs préconisations destinées à préserver la concurrence sur ce marché émergent. Elle recommande aux pouvoirs publics de mettre en œuvre le cadre réglementaire existant, tandis qu’elle appelle les acteurs du secteur à favoriser l’interopérabilité et la portabilité entre leurs systèmes, tout en garantissant des standards ouverts. L’institution insiste également sur la nécessité de préserver la capacité des utilisateurs à comparer les offres disponibles et annonce son intention de maintenir un suivi attentif de l’évolution de ce marché encore largement concentré autour de trois acteurs dominants.

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