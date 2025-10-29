TENDANCES
Passer des commandes via ChatGPT et payer avec PayPal va être possible

29 Oct. 2025 • 20:59
0

PayPal a annoncé un partenariat avec OpenAI pour intégrer une fonction de paiement direct au sein de ChatGPT à partir de 2026. Cette collaboration vise à transformer le commerce conversationnel en permettant aux utilisateurs de réaliser l’intégralité de leur parcours d’achat, de la découverte d’un produit à sa transaction, sans jamais quitter l’interface du chatbot.

PayPal Logo

Payer avec PayPal sur ChatGPT sera bientôt possible

Cette nouvelle expérience repose sur deux nouveautés clés. D’une part, PayPal adopte l’Agentic Commerce Protocol (ACP), une spécification open source d’OpenAI qui standardise la manière dont les commerçants peuvent proposer leurs produits dans les applications d’IA. D’autre part, la fonctionnalité s’appuie sur Instant Checkout, lancée par OpenAI en septembre qui permet à l’utilisateur de confirmer sa commande, son adresse et ses détails de paiement pour finaliser l’achat directement dans la fenêtre de discussion.

Une expérience simplifiée pour les clients et les marchands

Pour les clients, le paiement s’effectuera via leur portefeuille PayPal, incluant la protection des acheteurs et des vendeurs ainsi que la résolution de litiges. Une API distincte gérera également les paiements par carte.

Côté marchands, l’avantage est majeur : leurs produits deviendront découvrables sur ChatGPT sans nécessiter la moindre intégration technique, PayPal gérant toute la logistique de paiement en coulisses. Les premières catégories concernées seront la mode, la beauté, l’électronique et la maison. En parallèle, PayPal lancera une suite de commerce agentique pour aider les commerçants à gérer leurs catalogues et à obtenir des analyses sur le comportement des consommateurs au sein des applications d’IA.

Ce rapprochement s’inscrit dans une stratégie globale pour PayPal qui cherche à se positionner comme le partenaire de paiement privilégié des nouvelles expériences d’achat basées sur l’IA. La société a déjà noué des accords similaires avec Perplexity en mai et a adopté le protocole de paiement de Google en septembre. Alex Chriss, PDG de PayPal, confirme cette vision : « En nous associant à OpenAI et en adoptant l’Agentic Commerce Protocol, PayPal alimentera des expériences de paiement et de commerce qui aideront nos bases de clients communes à passer de la conversation au paiement en quelques clics ».

Signaler une erreur dans le texte

