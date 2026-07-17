Netflix révèle avoir utilisé l’IA générative sur 300 programmes

Netflix a révélé avoir intégré l’intelligence artificielle générative sur environ 300 programmes, principalement lors de la phase de post-production. Le co-patron du service de streaming Ted Sarandos justifie cette adoption massive par un argument strictement économique : « dans de nombreux cas, les productions auraient dû se priver de ces plans clés car elles n’auraient tout simplement pas pu se les permettre ».

Netflix mise davantage sur l’IA générative

Le documentaire The American Experiment : Une nation à l’épreuve du temps illustre concrètement ce gain : ses 17 minutes de contenu enrichi par l’IA ont été produites deux fois plus vite et à moitié du coût habituel, selon les dires de Ted Sarandos. D’autres titres comme Glory ou Brasil 70 : Le troisième sacre ont recours aux mêmes outils pour créer des séquences d’une grande complexité technique, notamment des scènes de foule enrichies, des batailles historiques reconstituées ou des plans destinés à construire un univers visuel. Le co-patron de Netflix résume cette bascule en expliquant que Netflix exploite « de plus en plus ces outils pour livrer un rendu de meilleure qualité, plus rapidement et à moindre coût ».

Cette stratégie s’accompagne d’une accélération des investissements en IA, matérialisée notamment par le rachat d’InterPositive, une start-up spécialisée cofondée par Ben Affleck, et par la création d’un studio d’animation interne dédié à ces technologies. Netflix avait déjà testé ces outils sur la mini-série L’Éternaute et avait recréé la voix de Gene Wilder par IA pour son programme Le Ticket d’or de Willy Wonka.

Ces annonces ont eu lieu avec la publication des résultats financiers du deuxième trimestre de 2026. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 12,56 milliards de dollars, en hausse de 13,4 % sur un an, pour un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars, en hausse de 8.84 %.

L’engagement des abonnés reste sous surveillance

En outre, il a été récemment rapporté des difficultés persistantes de Netflix à fidéliser les abonnés au-delà de la première saison pour les séries, un défi que la plateforme conteste aujourd’hui en avançant 97 milliards d’heures visionnées par ses abonnés en 2026, en hausse de 2 % sur un an. Netflix redéfinit d’ailleurs sa notion d’engagement en y intégrant, au-delà du simple temps passé, « la qualité et la variété » des contenus consommés, une nuance affichée dans sa lettre aux actionnaires. Le rapport interne What We Watched, qui détaillait ces chiffres, passe désormais d’une publication semestrielle à une fréquence annuelle.

Face à la concurrence de YouTube et de ses contenus gratuits, Netflix explore de nouveaux formats tels que les vidéos et les clips au format court inspiré de TikTok. Un accord a été signé récemment avec quelques médias, dont BuzzFeed. De plus, il a été révélé que la plateforme envisage la diffusion de chaînes TV en direct, une option qui rapprocherait son modèle de celui de la télévision linéaire traditionnelle.