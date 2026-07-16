YouTube Premium devient moins cher pour les abonnés de Free

Il est maintenant possible de payer moins cher pour avoir YouTube Premium : il suffit d’être un abonné Freebox ou Free Mobile. Le prix est de 9,99 €/mois au lieu de 12,99 €/mois normalement, soit une réduction de 23 %. Le premier mois est offert.

YouTube Premium moins cher pour les clients de Free

Dans le détail, Free annonce aujourd’hui un partenariat avec YouTube qui permet d’avoir un prix réduit sur YouTube Premium. Pour ceux qui ne le savent pas, YouTube Premium retire les publicités sur YouTube, propose la lecture en arrière-plan, donne accès à un mode hors-ligne pour télécharger les vidéos et les regarder sans connexion Internet obligatoire, ainsi qu’un accès au service de streaming YouTube Music Premium qui est un concurrent de Spotify, Apple Music, Deezer et autres. Une autre offre existe, elle a pour nom YouTube Premium Lite et n’inclut pas le service de streaming notamment.

« En devenant le premier opérateur en France à proposer YouTube Premium, nous répondons à une demande massive de nos abonnés Freebox et Mobile : profiter de leurs contenus du quotidien sans publicité, sans interruption et au meilleur prix, avec une expérience toujours plus simple et fluide », déclare Nicolas Thomas, directeur général de Free.

Free indique que l’offre pour avoir YouTube Premium moins cher à 9,99 €/mois au lieu de 12,99 €/mois est disponible jusqu’au 30 septembre 2026. C’est disponible pour les abonnés Freebox Ultra/Ultra Essentiel/Pop/Pop S/Révolution/Delta, Box 5G et pour les abonnés Free Mobile.

Par ailleurs, pour simplifier le parcours utilisateur, cette offre bénéficie d’une intégration de facturation directe. Disponible dès aujourd’hui, les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent souscrire facilement depuis leur espace abonné ou l’application Free, et regrouper l’intégralité de leurs services en ajoutant cet abonnement directement sur leur facture Free mensuelle.

En proposant cette offre, « Free enrichit encore son écosystème de services et de contenus et poursuit sa volonté d’offrir les meilleures expériences numériques à un prix accessible », dit l’opérateur.