TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Lidl France a été piraté avec le vol de données des clients
Internet

Lidl France a été piraté avec le vol de données des clients

3 min.
16 Juil. 2026 • 22:43
0

Lidl a confirmé une cyberattaque ayant compromis les données personnelles de clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas. L’enseigne précise qu’aucune preuve d’utilisation frauduleuse n’a été identifiée à ce stade, tandis que les systèmes du site Lidl.fr et les mots de passe des comptes clients restent intacts.

Lidl Logo Magasin

Un piratage visant les données des clients de Lidl France

Le piratage trouve son origine chez un prestataire externe de Lidl hébergeant le fichier client, isolé du reste de l’infrastructure de Lidl. Des personnes non autorisées y ont eu accès pendant une durée brève, exposant six catégories de données :

  • nom
  • prénom
  • adresse e-mail
  • numéro de téléphone
  • date de naissance
  • numéro de client Lidl

Ces informations concernent uniquement certaines personnes dont les données étaient conservées par Lidl France dans le cadre de la gestion de la relation client, sans que l’enseigne ne communique publiquement le nombre exact de clients touchés.

Lidl insiste sur le périmètre limité de la fuite : les coordonnées bancaires, les informations relatives aux paiements, les adresses de facturation et de livraison, ainsi que les comptes clients et leurs mots de passe n’ont pas été compromis. Les systèmes du site Lidl.fr demeurent eux aussi non concernés par le piratage, ce qui cantonne l’incident au seul fichier hébergé chez le prestataire externe plutôt qu’à l’infrastructure propre de l’enseigne.

Face à cette découverte, Lidl a sécurisé immédiatement ses systèmes, a notifié la CNIL conformément aux obligations réglementaires et a informé directement les clients concernés. Une enquête reste en cours pour déterminer l’ampleur exacte de l’intrusion et ses causes précises chez le prestataire.

L’absence de preuve d’utilisation frauduleuse constitue, à ce stade, le principal élément que l’enseigne met en avant pour circonscrire la gravité perçue de l’incident. Cela étant dit, il faut faire attention au potentiel risque de campagnes de phishing pour vous piéger. Il peut également y avoir des arnaques par téléphone ou par SMS, maintenant que les hackers ont les données.

Pour rappel, plusieurs enseignes françaises ont fait l’objet de piratages ces derniers mois, dont Auchan, Boulanger, Grosbill, Leroy Merlin et plus encore.

SOURCEFrench Breaches

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Mango Boutique Logo Internet

Mango piraté : les données de clients français ont été volées

Leroy Merlin Logo Internet

Leroy Merlin a été piraté, les hackers ont les données des clients

Logitech MX Master 4 Souris Main Internet

Logitech annonce avoir été piraté avec un vol de données clients

Colis Prive Internet

Colis Privé piraté avec une collecte des données de clients

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Talk to Spotify Chatbot IA

Spotify ajoute un chatbot IA comme assistant musical

16 Juil. 2026 • 20:58
1 Internet

Spotify déploie « Talk to Spotify », un chatbot utilisant l’intelligence artificielle, d’abord réservé...

Jensen Huang Nvidia

Le PDG de Nvidia assure que la croissance de l’IA n’en est qu’à ses débuts

16 Juil. 2026 • 20:40
1 Logiciels

Jensen Huang a comparé à Tokyo la trajectoire de l’intelligence artificielle à celle de l’électricité,...

Android Logo Icone

L’Europe oblige Google à ouvrir Android et sa recherche aux rivaux pour l’IA

16 Juil. 2026 • 20:03
1 Logiciels

La Commission européenne a ordonné à Google d’ouvrir Android aux assistants d’intelligence artificielle concurrents tels...

Georges Lucas

George Lucas, le créateur de Star Wars, voit l’IA comme l’avenir d’Hollywood

16 Juil. 2026 • 19:21
0 Logiciels

George Lucas n’a jamais considéré la technologie comme un simple outil secondaire du cinéma. Le créateur de Star Wars,...

OnePlus 15 Arriere Prise en Main 2

OnePlus confirme quitter l’Europe et les États-Unis

16 Juil. 2026 • 19:00
0 Mobiles / Tablettes

OnePlus a confirmé son retrait de l’Europe et des États-Uni, avant une sortie complète de l’Inde et des autres...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple est poursuivi pour la faille avec « Masquer mon adresse e-mail »

Apple est poursuivi pour la faille avec « Masquer mon adresse e-mail »

16 Jul. 2026 • 19:35

image de l'article Apple vend l’iPad mini 7 (A17 Pro) reconditionné sur son refurb

Apple vend l’iPad mini 7 (A17 Pro) reconditionné sur son refurb

16 Jul. 2026 • 18:30

image de l'article iPad mini OLED en octobre et nouveaux iPad, iPad Air et iPad Pro en 2027

iPad mini OLED en octobre et nouveaux iPad, iPad Air et iPad Pro en 2027

16 Jul. 2026 • 16:08

image de l'article iPhone pliable : Apple aurait lancé la production de son système de refroidissement à chambre à vapeur

iPhone pliable : Apple aurait lancé la production de son système de refroidissement à chambre à vapeur

16 Jul. 2026 • 15:25

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site