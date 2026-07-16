Lidl France a été piraté avec le vol de données des clients

Lidl a confirmé une cyberattaque ayant compromis les données personnelles de clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas. L’enseigne précise qu’aucune preuve d’utilisation frauduleuse n’a été identifiée à ce stade, tandis que les systèmes du site Lidl.fr et les mots de passe des comptes clients restent intacts.

Un piratage visant les données des clients de Lidl France

Le piratage trouve son origine chez un prestataire externe de Lidl hébergeant le fichier client, isolé du reste de l’infrastructure de Lidl. Des personnes non autorisées y ont eu accès pendant une durée brève, exposant six catégories de données :

nom

prénom

adresse e-mail

numéro de téléphone

date de naissance

numéro de client Lidl

Ces informations concernent uniquement certaines personnes dont les données étaient conservées par Lidl France dans le cadre de la gestion de la relation client, sans que l’enseigne ne communique publiquement le nombre exact de clients touchés.

Lidl insiste sur le périmètre limité de la fuite : les coordonnées bancaires, les informations relatives aux paiements, les adresses de facturation et de livraison, ainsi que les comptes clients et leurs mots de passe n’ont pas été compromis. Les systèmes du site Lidl.fr demeurent eux aussi non concernés par le piratage, ce qui cantonne l’incident au seul fichier hébergé chez le prestataire externe plutôt qu’à l’infrastructure propre de l’enseigne.

Face à cette découverte, Lidl a sécurisé immédiatement ses systèmes, a notifié la CNIL conformément aux obligations réglementaires et a informé directement les clients concernés. Une enquête reste en cours pour déterminer l’ampleur exacte de l’intrusion et ses causes précises chez le prestataire.

L’absence de preuve d’utilisation frauduleuse constitue, à ce stade, le principal élément que l’enseigne met en avant pour circonscrire la gravité perçue de l’incident. Cela étant dit, il faut faire attention au potentiel risque de campagnes de phishing pour vous piéger. Il peut également y avoir des arnaques par téléphone ou par SMS, maintenant que les hackers ont les données.

Pour rappel, plusieurs enseignes françaises ont fait l’objet de piratages ces derniers mois, dont Auchan, Boulanger, Grosbill, Leroy Merlin et plus encore.