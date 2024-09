Cyberattaque : vol de données des clients de Cybertek et Grosbill

C’est un festival ! Après Boulanger lundi, Cultura mardi et Truffaut hier, ce sont Cybertek et Grosbill qui annoncent avoir fait l’objet d’un vol de données de leurs clients. Les deux commerçants de produits informatiques font partie du même groupe.

Dans un e-mail envoyé aux clients, Cybertek indique :

Nous tenons à vous alerter qu’une tentative d’accès non autorisé a récemment visé une partie de nos systèmes informatiques, compromettant possiblement certaines données personnelles de nos clients.

Les informations concernées incluent potentiellement des noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses e-mail et postales.

Nous avons pris les mesures nécessaires et résolu cet incident. Notre site Cybertek est sécurisé et pleinement fonctionnel. Nous tenons à vous rassurer qu’aucune donnée sensible telle que les mots de passe ou les informations bancaires n’a été compromise.