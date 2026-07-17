Starship V3 : SpaceX interrompt le lancement juste après l’allumage des moteurs

SpaceX a stoppé au dernier moment une nouvelle tentative de vol de son Starship V3 depuis Starbase, au Texas. Le lanceur géant devait décoller jeudi pour son 13e vol d’essai, mais la séquence a été automatiquement interrompue quelques instants après l’allumage du Super Heavy. L’incident intervient alors que SpaceX venait tout juste d’obtenir le feu vert de la FAA pour le retour en vol de Starship.

Des moteurs Raptor qui ne se sont pas allumés

Sur la retransmission, le système de déluge d’eau de la rampe s’est activé, puis plusieurs moteurs du booster ont commencé à s’allumer avant une extinction immédiate. Les données affichées semblaient montrer que quatre des 33 moteurs Raptor n’avaient pas démarré correctement.

Elon Musk a confirmé sur X que « certains moteurs ne se sont pas allumés, déclenchant un arrêt automatique du lancement ». L’entrepreneur milliardaire a ajouté que SpaceX remplacerait deux moteurs avant une nouvelle tentative, désormais envisagée au début de la semaine prochaine.

Un vol important pour Starlink et Starship V3

Cette mission devait emporter 20 satellites Starlink de nouvelle génération. Ces satellites devaient être déployés brièvement avant de se consumer, puisque Starship n’a pas encore démontré une capacité orbitale complète. Ce vol devait aussi prolonger les enseignements du premier essai du Starship V3, réussi partiellement en mai malgré des problèmes sur le retour du booster.

Un revers contenu, mais très observé

SpaceX doit maintenant vider les réservoirs du Super Heavy et de l’étage supérieur avant d’inspecter le véhicule. L’arrêt automatique rappelle toutefois que le système de sécurité a fonctionné comme prévu. Pour SpaceX, l’enjeu reste évidemment considérable sachant que Starship doit devenir le pilier des futures missions lunaires de la NASA.