TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Starship V3 : SpaceX interrompt le lancement juste après l’allumage des moteurs
Science

Starship V3 : SpaceX interrompt le lancement juste après l’allumage des moteurs

2 min.
17 Juil. 2026 • 12:37
0

SpaceX a stoppé au dernier moment une nouvelle tentative de vol de son Starship V3 depuis Starbase, au Texas. Le lanceur géant devait décoller jeudi pour son 13e vol d’essai, mais la séquence a été automatiquement interrompue quelques instants après l’allumage du Super Heavy. L’incident intervient alors que SpaceX venait tout juste d’obtenir le feu vert de la FAA pour le retour en vol de Starship.

Des moteurs Raptor qui ne se sont pas allumés

Sur la retransmission, le système de déluge d’eau de la rampe s’est activé, puis plusieurs moteurs du booster ont commencé à s’allumer avant une extinction immédiate. Les données affichées semblaient montrer que quatre des 33 moteurs Raptor n’avaient pas démarré correctement.

Starship V3

Elon Musk a confirmé sur X que « certains moteurs ne se sont pas allumés, déclenchant un arrêt automatique du lancement ». L’entrepreneur milliardaire a ajouté que SpaceX remplacerait deux moteurs avant une nouvelle tentative, désormais envisagée au début de la semaine prochaine.

Un vol important pour Starlink et Starship V3

Cette mission devait emporter 20 satellites Starlink de nouvelle génération. Ces satellites devaient être déployés brièvement avant de se consumer, puisque Starship n’a pas encore démontré une capacité orbitale complète. Ce vol devait aussi prolonger les enseignements du premier essai du Starship V3, réussi partiellement en mai malgré des problèmes sur le retour du booster.

Un revers contenu, mais très observé

SpaceX doit maintenant vider les réservoirs du Super Heavy et de l’étage supérieur avant d’inspecter le véhicule. L’arrêt automatique rappelle toutefois que le système de sécurité a fonctionné comme prévu. Pour SpaceX, l’enjeu reste évidemment considérable sachant que Starship doit devenir le pilier des futures missions lunaires de la NASA.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Starship V2 Science

SpaceX amorce le Starship V3 après le dernier vol d’essai (réussi) du Starship V2

Starship 10ème essai Science

Starship V3 : SpaceX vise un premier vol d’essai à la mi-mars pour sa fusée géante de nouvelle génération

Starship 10ème essai Science

SpaceX : la FAA autorise le retour en vol de Starship après l’échec du booster en mai

Starship raptor 3 explosion Science

SpaceX : un moteur Raptor 3 explose au Texas pendant les préparatifs du premier vol du Starship V3

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Logo Icone Application

Le patron de l’IA chez Google veut un régulateur dirigé par les États-Unis

17 Juil. 2026 • 14:10
0 Internet

Demis Hassabis, patron de Google DeepMind, prédit l’arrivée d’une intelligence artificielle égalant les capacités...

HP Logo Batiment

HP sanctionné pour entente de prix sur les cartouches d’encre et PC

17 Juil. 2026 • 11:07
0 Matériel

L’autorité de la concurrence en Inde (CCI) a infligé une amende de 1,4 milliard de roupies (12,7 millions d’euros) à...

Netflix Logo Television

Netflix révèle avoir utilisé l’IA générative sur 300 programmes

17 Juil. 2026 • 10:18
1 Internet

Netflix a révélé avoir intégré l’intelligence artificielle générative sur environ 300 programmes,...

Realme

Realme quitte la Chine et mise désormais sur les marchés internationaux

17 Juil. 2026 • 9:45
0 Mobiles / Tablettes

C’est la grande réorganisation pour OPPO : après l’annonce de l’arrêt des ventes de OnePlus en Europe et aux...

Lidl Logo Magasin

Lidl France a été piraté avec le vol de données des clients

16 Juil. 2026 • 22:43
0 Internet

Lidl a confirmé une cyberattaque ayant compromis les données personnelles de clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article OpenAI : Apple aurait envoyé des courriers juridiques à d’anciens employés

OpenAI : Apple aurait envoyé des courriers juridiques à d’anciens employés

17 Jul. 2026 • 13:55

image de l'article L’app 1Password (macOS) prend désormais en charge l’IA Claude

L’app 1Password (macOS) prend désormais en charge l’IA Claude

17 Jul. 2026 • 12:40

image de l'article Roblox Build : créer des jeux sur iPhone (via l’IA) va devenir beaucoup plus simple

Roblox Build : créer des jeux sur iPhone (via l’IA) va devenir beaucoup plus simple

17 Jul. 2026 • 11:10

image de l'article Apple Music et Apple TV gagnent des nouveautés sur Android

Apple Music et Apple TV gagnent des nouveautés sur Android

17 Jul. 2026 • 9:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site