Bethesda confirme The Elder Scrolls 6, Fallout 5, des remasters et un nouveau Fallout chez Obsidian

Dans un contexte tendu chez Xbox, Bethesda Game Studios tente de rassurer les joueurs en détaillant l’avenir de ses grandes licences. Après les nombreuses suppressions de postes annoncées par Microsoft dans sa division jeu vidéo, le studio a publié une feuille de route qui confirme plusieurs projets attendus, dont Fallout 5, des remasters de Fallout 3 et Fallout: New Vegas, ainsi qu’un nouveau jeu Fallout confié à Obsidian.

Fallout revient au centre de la stratégie Bethesda

Fallout 5 est actuellement en préproduction, mais il faudra patienter avant de le voir réellement arriver. Bethesda indique que The Elder Scrolls VI reste « son principal axe de développement aujourd’hui », la majorité de l’équipe étant concentrée sur le prochain grand RPG fantasy du studio. Les deux jeux s’appuieront sur le Creation Engine 3, une nouvelle base technologique développée après Starfield.

La franchise post-apocalyptique ne restera toutefois pas silencieuse. Les remasters de Fallout 3 et Fallout: New Vegas sont bien en préparation, sans date annoncée. Obsidian, déjà derrière New Vegas, travaille aussi sur un nouveau projet Fallout, une annonce importante alors que les débats sur les exclusivités Bethesda chez Microsoft existent depuis le rachat de ZeniMax.

Starfield et Fallout 76 restent suivis

Bethesda promet également de nouvelles histoires, des améliorations ciblées et du contenu Starborn pour Starfield. Fallout 76 recevra de son côté une extension majeure l’an prochain, tandis que Fallout Shelter continuera avec de nouvelles saisons.

Une feuille de route sous pression

Todd Howard annonce en outre que le studio doit « en dire un peu plus » tout en préservant l’effet de surprise concernant les jeux annoncés. Malgré les licenciements et la restructuration à la dure d’Asha Sharma, Bethesda se fixe donc une feuille de route particulièrement ambitieuse.