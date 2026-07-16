OnePlus confirme quitter l’Europe et les États-Unis

OnePlus a confirmé son retrait de l’Europe et des États-Uni, avant une sortie complète de l’Inde et des autres territoires hors Chine. Oppo, propriétaire du constructeur de smartphones, engage simultanément la migration des appareils existants d’OxygenOS, la surcouche Android des smartphones OnePlus, vers ColorOS, effaçant la dernière distinction logicielle qui séparait OnePlus de sa maison mère.

C’est la fin pour OnePlus en Europe et aux États-Unis

La confirmation officielle du départ des marchés américain et européen s’inscrit dans une trajectoire plus large. Hier, Bloomberg évoquait l’abandon de l’Inde et de tous les autres territoires pour plus tard, ne laissant subsister la marque qu’en Chine. Ce calendrier resserré transforme le OnePlus 16, actuellement en préparation, en test décisif : son lancement hors Chine demeure incertain, ce qui en fait potentiellement le dernier smartphone de la gamme accessible aux marchés occidentaux.

Les smartphones existants migreront vers ColorOS dans les prochains mois, une bascule qui met fin à l’identité logicielle historique de OnePlus au profit de l’écosystème d’Oppo. Une option de retour à OxygenOS restera techniquement disponible, mais elle privera les utilisateurs de futures mises à jour, transformant ce choix en impasse plutôt qu’en alternative viable. Oppo promet néanmoins d’honorer les accords de service après-vente et de garantie existants, une promesse qui repose désormais entièrement sur l’infrastructure de la maison mère plutôt que sur celle de OnePlus.

En outre, les détenteurs de smartphones OnePlus continueront de recevoir les mises à jour et correctifs pendant les périodes de support déjà engagées, tandis que les garanties resteront honorées selon les termes d’achat initiaux et les droits légaux applicables dans chaque pays. Cette double garantie, portée par Oppo, vise à limiter l’inquiétude d’une base installée qui perd sa marque de référence sans perdre, en théorie, le service associé.

Pour sa part, Oppo maintient ses ventes en Europe et prépare le Find X10, sa prochaine gamme, positionnant clairement la maison-mère comme héritière directe des marchés que OnePlus abandonne. Des rumeurs évoquent également un téléphone pliable au format large en développement chez Oppo, un segment que Samsung et Apple vont eux aussi investir cette année, dessinant une consolidation du marché autour de ce format.