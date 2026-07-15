OnePlus pourrait quitter l’Europe et les États-Unis tandis qu’OPPO reprendrait la main

OnePlus serait sur le point de tourner la page : selon le média allemand WinFuture, OPPO préparerait une annonce imminente concernant le retrait de la marque OnePlus en Europe et aux États-Unis. Rien n’a encore été officialisé publiquement, mais les signaux se multiplient depuis plusieurs mois autour d’un net recul de la marque hors d’Asie.

Une présence occidentale de plus en plus réduite

La situation serait déjà visible dans plusieurs pays européens. Les catalogues officiels se sont appauvris, certains smartphones ne sont plus disponibles et les réassorts semblent absents. En parallèle, plusieurs sites locaux de OnePlus orienteraient désormais davantage les visiteurs vers OPPO, signe d’une transition progressive au sein du groupe.

Cette évolution intervient après une série de départs et de réorganisations au sein des équipes européennes. OnePlus avait déjà démenti certaines rumeurs de fermeture au début de l’année, assurant notamment que ses activités nord-américaines continuaient avec le support après-vente, les mises à jour logicielles et les engagements envers les utilisateurs.

Quels effets pour les clients OnePlus ?

Si le retrait se confirme, OnePlus cesserait de lancer de nouveaux smartphones, tablettes, montres ou accessoires sur ces marchés. Les produits encore disponibles seraient écoulés progressivement, tandis qu’OPPO reprendrait l’essentiel de la stratégie commerciale. Les possesseurs actuels ne devraient toutefois pas être abandonnés immédiatement : le support logiciel et le service après-vente promis devraient continuer pendant la période prévue.

La fin d’un challenger historique d’Android

Fondée sur la promesse de smartphones puissants à prix agressifs, OnePlus avait réussi à s’imposer comme une alternative crédible à Samsung, Google et Apple. Son éventuel départ d’Europe et des États-Unis marquerait un basculement symbolique pour le marché Android, désormais plus concentré autour de quelques acteurs majeurs. Reste à attendre l’annonce officielle d’OPPO pour savoir si cette sortie du marché sera rapide ou progressive.