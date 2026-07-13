Voici pourquoi vous recevez plein d’e-mails pour les pixels de suivi

La CNIL impose désormais le consentement préalable des internautes avant l’utilisation de pixels de suivi dans les e-mails marketing, une règle entrée en vigueur le 14 juillet 2026. Cela explique pourquoi vous avez reçu différents e-mails à ce sujet.

Une avalanche de demandes d’opposition aux pixels de suivi

Cette nouvelle exigence découle d’une recommandation adoptée par la CNIL le 12 mars 2026 et publiée le 14 avril, avec un délai de mise en conformité de trois mois avant son application effective. Les pixels de suivi, ces images invisibles insérées dans les e-mails, permettent de savoir si un message a été ouvert et de collecter des données comme l’adresse IP, la date d’ouverture ou le client de messagerie utilisé. Jusqu’ici dans une zone grise juridique, ces traceurs tombent désormais sous le régime de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés, au même titre que les cookies.

Trois exceptions permettent toutefois de continuer à utiliser ces pixels sans consentement préalable : les mesures de sécurité comme l’authentification, le suivi de la délivrabilité des campagnes et les e-mails transactionnels tels que les confirmations de commande ou de livraison. Pour tous les autres usages marketing, le consentement doit être éclairé, ce qui implique une explication claire de la finalité du pixel et rester révocable à tout moment par l’utilisateur.

L’entrée en vigueur de cette règle a provoqué une mobilisation généralisée des éditeurs, qu’il s’agisse de banques, de médias ou de plateformes. Pour les abonnés déjà présents dans leurs bases de données, les entreprises doivent simplement les informer de l’usage des pixels et leur offrir la possibilité de s’y opposer, sans passer par un lien de désabonnement classique. Comme le note Next, Deezer a par exemple adressé un message à ses utilisateurs, précisant que « si tu ne souhaites pas que nous adaptions nos messages selon tes interactions, tu peux le refuser dès maintenant en cliquant sur ce lien d’opposition » et ajoutant que l’absence de réaction impliquerait la poursuite de l’utilisation des pixels de suivi d’ouverture.

Pour les nouveaux abonnés, en revanche, l’obligation devient plus stricte puisque le consentement explicite doit être recueilli avant même l’envoi des premiers e-mails marketing.

Comment se protéger côté utilisateur

Les internautes disposent de plusieurs moyens pour limiter leur exposition à ces pixels de suivi dans les e-mails, indépendamment des démarches engagées par les éditeurs. Parmi elles :

Bloquer le chargement automatique des images dans les paramètres de messagerie, une option disponible sur Apple Mail, Outlook, Thunderbird, Gmail, Proton ou Tuta

Installer des extensions spécialisées dans le blocage des pixels de suivi

Rester vigilant sur les liens cliqués dans les e-mails car le blocage des pixels n’empêche pas le traçage via les liens de suivi intégrés aux messages.

Cette évolution réglementaire s’inscrit dans la continuité de l’encadrement des cookies déjà appliqué au Web classique, avec pour objectif de renforcer le contrôle des utilisateurs sur leurs données personnelles face à des pratiques de suivi longtemps restées invisibles.