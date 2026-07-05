Le récap tech de la semaine : IA, GTA 6, PlayStation, Tesla et Google au menu

La semaine a encore été bien remplie dans l’univers de la tech. À croire que l’intelligence artificielle, les consoles, les voitures électriques et les plateformes de streaming se sont donné le mot pour ne laisser aucun répit à l’actualité. Entre Google qui pousse toujours plus fort l’IA dans la recherche, Sony qui regarde vers un avenir sans jeux physiques, GTA 6 qui agite déjà les précommandes et Tesla qui retrouve une belle dynamique, il y avait largement de quoi faire un tour d’horizon.

Voici donc le récap de la semaine sur KultureGeek, avec les grandes tendances, les annonces à retenir et quelques sujets qui méritent clairement le détour.

L’IA continue de s’installer partout, même là où on ne l’attend pas toujours

Difficile d’y échapper : l’intelligence artificielle reste l’un des grands fils rouges de l’actualité tech. Cette semaine, Google a encore montré qu’il comptait bien transformer son moteur de recherche en profondeur avec l’arrivée annoncée en France du Mode IA et des AI Overviews. L’objectif est clair : proposer des réponses générées par IA directement dans les résultats, plutôt que de simplement afficher une liste de liens.

Sur le papier, c’est pratique pour l’internaute. Dans les faits, c’est beaucoup plus sensible pour les éditeurs de sites, qui voient se dessiner un Web où Google pourrait répondre à la place des pages qu’il référence. Autrement dit, le moteur de recherche veut toujours organiser l’information mondiale, mais il semble de plus en plus tenté de la résumer lui-même.

Anthropic a aussi poursuivi sa montée en puissance avec Claude Sonnet 5, une nouvelle version de son modèle d’IA. Le marché reste lancé dans une course à la performance, avec des modèles plus rapides, plus efficaces et toujours plus présents dans les outils professionnels comme grand public.

Mais l’IA n’a pas seulement fait parler d’elle pour ses prouesses techniques. Le sujet est devenu beaucoup plus inquiétant avec les alertes autour des deepfakes sexuels générés par IA. Les autorités britanniques appellent les parents à faire davantage attention aux photos d’enfants publiées en ligne. Une piqûre de rappel assez brutale : à l’heure de l’IA générative, une simple photo partagée publiquement peut être détournée très facilement.

Google a eu une semaine chargée, et pas seulement grâce à l’IA

Google n’a pas seulement occupé l’actualité avec ses nouveautés liées à l’intelligence artificielle. Le groupe a aussi été rattrapé par les questions de concurrence en Europe. En Suède, il a été condamné à verser 1,7 milliard d’euros à Pricerunner, le comparateur de prix détenu par Klarna. Le reproche porte sur la mise en avant de ses propres services au détriment de la concurrence.

Ce n’est pas vraiment une surprise : Google est régulièrement accusé de profiter de sa position dominante dans la recherche pour favoriser ses propres produits. Mais le montant reste impressionnant et rappelle que la régulation européenne continue de surveiller de près les géants du numérique.

Dans un registre plus concret pour les utilisateurs, Google a aussi publié Chrome 150. Cette mise à jour corrige plus de 430 failles de sécurité. Ce n’est pas le genre de nouveauté qui fait rêver, mais c’est typiquement celle qu’il vaut mieux installer rapidement. Un navigateur à jour, c’est moins spectaculaire qu’une IA qui résume le Web, mais c’est souvent plus utile au quotidien.

Jeux vidéo : le disque physique sent de plus en plus le sapin

La semaine a aussi été marquée par une annonce symbolique pour les joueurs : Sony prépare la fin des jeux PlayStation physiques dès 2028. Le disque ne disparaît pas encore complètement demain matin, mais la tendance est évidente. Les consoles se dirigent progressivement vers un avenir où le numérique sera la norme.

Pour les éditeurs, l’intérêt est évident : moins de logistique, plus de contrôle et une distribution simplifiée. Pour les joueurs, le bilan est plus nuancé. Le numérique est pratique, mais il pose aussi des questions sur la revente, la conservation des jeux, les prix et la dépendance aux plateformes. Les collectionneurs, eux, peuvent déjà commencer à serrer leurs boîtes.

Microsoft semble avancer dans la même direction, tout en cherchant une transition moins brutale. Xbox travaillerait sur une fonction permettant de convertir des jeux sur disque en versions numériques. Une idée intéressante si elle se concrétise, surtout pour les joueurs qui possèdent déjà une bibliothèque physique importante.

Et puis il y a GTA 6. Même sans être encore disponible, le jeu parvient déjà à faire trembler les stocks. Les précommandes de GTA 6 se sont emballées chez plusieurs marchands, avec de premières ruptures observées. Rockstar n’a pas besoin de beaucoup parler : le simple nom du jeu suffit à déclencher une ruée.

Du côté de PlayStation, les abonnés ont aussi découvert les jeux offerts avec le PlayStation Plus en juillet 2026, avec notamment Call of Duty Modern Warfare 3. Une bonne nouvelle, même si Sony a aussi laissé planer l’idée d’une future hausse de prix du PlayStation Plus. Le service continue donc d’ajouter du contenu, mais le portefeuille pourrait encore être mis à contribution.

Tesla profite du contexte et remet un coup d’accélérateur

La voiture électrique a aussi fait parler d’elle cette semaine, avec un Tesla visiblement en meilleure forme. Le constructeur a livré 480 126 véhicules au deuxième trimestre 2026, une performance supérieure aux attentes. Dans notre article consacré à la bonne dynamique de Tesla et de la Model Y, on voit bien que le contexte joue en faveur de la marque.

Lorsque les carburants repartent à la hausse, l’électrique retrouve naturellement de l’intérêt auprès des automobilistes. Tesla bénéficie en plus d’un écosystème solide, d’un réseau de recharge très identifié et d’une Model Y toujours très populaire. La marque n’a pas effacé tous ses défis, mais elle prouve qu’elle reste capable de repartir très fort.

Tesla continue aussi de regarder plus loin que la voiture classique. Le constructeur teste une version de production de son Cybercab sans volant ni pédales. Comme souvent avec Elon Musk, il faut distinguer la promesse, le calendrier et la réalité du terrain. Mais l’idée est claire : Tesla veut aller au-delà de la simple vente de véhicules et pousser plus fortement vers la conduite autonome.

Streaming, piratage et plateformes : le divertissement reste sous tension

Netflix a préparé son mois de juillet avec une nouvelle vague de contenus. Nous avons listé les films et séries qui arrivent sur Netflix en juillet 2026, de quoi alimenter les soirées d’été, surtout quand la chaleur donne envie de rester devant un écran plutôt que de sortir.

Mais l’actualité du streaming ne se limite pas aux nouveautés. Netflix commence aussi à imposer une adresse e-mail par profil sur les comptes. Une évolution qui semble aller dans le sens d’un contrôle plus fin des usages, après la fin du partage de comptes gratuit. La plateforme continue donc d’ajuster son modèle, petit à petit, sans forcément attendre que les abonnés applaudissent.

Le piratage a également été dans le viseur cette semaine. Plusieurs sites ont fermé et des arrestations ont eu lieu dans le milieu du warez français, comme nous l’avons expliqué dans notre article sur l’opération visant le piratage de films et séries. Les autorités continuent de frapper les réseaux illégaux, dans un contexte où les ayants droit cherchent à limiter les pertes liées au streaming pirate.

Robots domestiques, voitures autonomes et futur pas si lointain

La robotique a aussi eu son moment cette semaine. Weave Robotics a présenté Isaac 1, un robot domestique facturé 8 000 dollars, capable de s’attaquer au linge et au rangement. Pour l’instant, on est davantage sur le produit de démonstration très haut de gamme que sur l’appareil que l’on mettra dans tous les foyers à Noël. Mais le message est clair : après les aspirateurs robots, les constructeurs veulent s’attaquer aux vraies corvées de la maison.

Waymo a aussi envoyé un signal intéressant en créant une filiale en France. Cela ne signifie pas que les robotaxis vont débarquer immédiatement dans nos rues, mais la présence officielle de Waymo dans l’Hexagone mérite d’être suivie. Le marché européen reste complexe, notamment sur le plan réglementaire, mais les acteurs de la voiture autonome avancent leurs pions.

Quelques actus pratiques à retenir

WhatsApp a commencé à déployer une nouveauté attendue : la possibilité de réserver son nom d’utilisateur. L’application reste historiquement liée au numéro de téléphone, mais cette évolution montre qu’elle veut se rapprocher d’un fonctionnement plus classique pour les messageries modernes.

Orange a aussi relancé son opération permettant de tester son réseau avec un forfait 5G gratuit. L’offre est temporaire, mais elle peut intéresser ceux qui veulent vérifier la couverture et les débits sans s’engager.

Enfin, nous avons publié notre test de la borne V2C Trydan, une borne de recharge pensée notamment pour les installations avec panneaux solaires. Un sujet de plus en plus concret pour les propriétaires de voitures électriques qui veulent optimiser leur recharge à domicile.

Ce qu’on retient de cette semaine tech

Cette semaine résume assez bien les grandes tensions du moment. L’IA promet de simplifier le quotidien, mais elle inquiète aussi par ses dérives. Le jeu vidéo bascule toujours plus vers le numérique, quitte à bousculer les habitudes des joueurs. Tesla montre que la voiture électrique reste très dépendante du contexte économique, mais aussi qu’elle peut vite retrouver de l’élan. Quant à Google, il continue d’être partout : dans l’IA, dans la recherche, dans la sécurité et dans les dossiers de concurrence.

En clair, la tech avance vite, parfois un peu trop vite, mais rarement sans conséquences. Et comme chaque semaine, il y a ceux qui innovent, ceux qui régulent, ceux qui s’inquiètent… et ceux qui précommandent GTA 6 avant même d’avoir fini leur backlog.