Les films et séries qui arrivent sur Netflix en juillet 2026

Le mois de juillet 2026 s’annonce particulièrement riche sur Netflix France, avec un calendrier de sorties qui mêle nouvelles séries originales, films inédits, documentaires, stand-up, événements en direct et nombreux ajouts au catalogue. Entre thrillers, romances, téléréalité, sport, animation, action et grands classiques du cinéma, la plateforme propose une sélection très variée pour accompagner le cœur de l’été. Voici le détail complet des nouveautés Netflix de juillet 2026, classées par catégories, avec les dates de sortie et un résumé pour chaque programme.

Côté séries, Netflix met en avant plusieurs nouveautés internationales et retours attendus. Les amateurs de faits réels pourront découvrir Les Voisins de l’enfer, une série documentaire consacrée à des conflits de voisinage qui tournent au cauchemar, tandis que les fans de comédie retrouveront Super Subbu, Syndic de choc ou encore The Hawk. Netflix mise également sur des univers plus mystérieux avec Human Vapor, Le Palais de l’Est, Spooky in Love ou encore GIGN, qui promet une intrigue d’action autour d’une unité d’élite française.

La plateforme continue aussi de développer ses formats de téléréalité et de compétition. On retrouve notamment Mieux vaut tard que célib : Saison 2, Love is Blind : UK : Saison 2 : Partie 3, Ultimatum : USA : Saison 4, Hot Ones: Extra Heat, Quarterback : Saison 3 ou encore WWE: Unreal : Saison 3. Ces programmes s’adressent autant aux amateurs de dating-shows qu’aux passionnés de sport, de divertissement et de coulisses médiatiques. Les séries dramatiques ne sont pas oubliées avec La Loi de la plus forte : Saison 3, Nouvelle vie à Ransom Canyon : Saison 2, Kaulitz & Kaulitz : Saison 3, Fúria ou Proyecto Final.

Du côté des films, plusieurs titres devraient attirer l’attention des abonnés. Enola Holmes 3 marque le retour de la jeune détective dans une nouvelle enquête liée à la disparition de Sherlock, tandis que Jusqu’au bout, Ikka : L’atout maître, 23 000 vies, Le Désir, The Debt Collector, 72 heures et Leur vérité explorent des registres allant du drame familial au thriller en passant par l’action. Les fans d’adaptation pourront aussi surveiller Golden Kamui : La prison d’Abashiri et Heartstopper Forever, deux titres susceptibles de parler à des communautés déjà très attachées à leurs univers.

Les documentaires s’intéressent à des sujets forts et variés. Miguel Ángel Blanco : 48 heures qui ont tout changé revient sur un événement majeur de l’histoire récente espagnole, tandis que La Dérive : Cauchemar en mer retrace le naufrage d’un navire de croisière de luxe. Avec Amour et machinations, Netflix poursuit aussi son exploration des affaires criminelles et des récits de manipulation. Les amateurs d’humour pourront de leur côté découvrir Jeff Arcuri: Nice to Meet You, Bill Maher, prix Mark Twain de l’humour américain et Mary Beth Barone: Galaxy Brain, sans oublier le MLB Home Run Derby 2026 diffusé en direct.

Enfin, la section nouveautés du catalogue Netflix est particulièrement fournie en juillet. Les abonnés pourront retrouver des séries comme Heroes, Resident Alien : Saison 3, The Tick ou Unlucky Bae, mais aussi une longue sélection de films populaires. Parmi les ajouts marquants figurent Seven, Interstellar, Pacific Rim, la saga Fast & Furious, 300, The Town, Un homme d’exception, Mort sur le Nil, La Rafle, Barbie, San Andreas, Inside Man, Le Transporteur ou encore Paulette. De quoi proposer un mois très complet, entre nouveautés originales et titres connus à revoir pendant l’été.

SÉRIES

Les Voisins de l’enfer – Worst Neighbor Ever

Date : 01/07/2026

Synopsis : Cette série documentaire captivante relate des histoires vraies de voisins partis en vrille, qu’il s’agisse de fraudes odieuses ou d’actes de vengeance aussi violents qu’insensés.

Super Subbu

Date : 02/07/2026

Synopsis : Subbu, un prof malchanceux, doit relever le défi d’enseigner l’éducation sexuelle dans un village hostile tout en esquivant la colère de son père très à cheval sur les traditions.

La Loi de la plus forte : Saison 3 – Survival of the Thickest: Season 3

Date : 02/07/2026

Synopsis : Vivant sa meilleure vie dans l’univers de la mode, Mavis se lance dans une nouvelle aventure qui va bouleverser sa vie : elle et Luca s’apprêtent à fonder une famille.

Human Vapor

Date : 02/07/2026

Synopsis : Une victime en direct à la télé, un coupable qui devient vapeur et un projet secret sacrifiant les plus vulnérables : autant de mystères que tente de résoudre l’inspecteur Okamoto.

Étincelles de demain – Sparks of Tomorrow

Date : 05/07/2026

Synopsis : Dans un passé alternatif, un duo improbable fait équipe pour retrouver un catalogue disparu qui pourrait électrifier les rues enfumées de Kyoto.

Mieux vaut tard que célib : Saison 2 – Better Late Than Single: Season 2

Date : 07/07/2026

Synopsis : De nouveaux candidats pleins d’espoir s’installent au village des éternels célibataires, où ils vont peu à peu découvrir l’amour et les émotions qui l’accompagnent.

La Salsa de Salcedo – Salcedo, Leather, and Boogaloo

Date : 08/07/2026

Synopsis : Martín Salcedo n’est pas du genre à perdre le contrôle… jusqu’à ce que Verónica Pinilla et le Quiebra Canto l’entraînent dans un univers où se mêlent fête, alcool et danger.

Thunder 3

Date : 08/07/2026

Synopsis : Pyontaro, Hiroshi et Tsubame, trois collégiens tout à fait ordinaires, se retrouvent propulsés dans une aventure extraordinaire quand la petite sœur de l’un d’entre eux disparaît.

Je n’ai pas peur – I’m Not Afraid

Date : 08/07/2026

Synopsis : Un garçon de 10 ans assiste à une scène terrifiante et découvre la dure réalité de la vie, de la survie et du désespoir des habitants d’un village à bout de souffle.

La Petite Maison dans la prairie – Little House on the Prairie

Date : 09/07/2026

Synopsis : La famille Ingalls se construit une nouvelle vie dans l’Ouest américain, où les joies de la nature se mêlent à la lutte pour survivre.

Syndic de choc – The Apartment Job

Date : 11/07/2026

Synopsis : Dans cette comédie sud-coréenne déjantée, un syndic d’immeuble pas comme les autres tente de gérer les conflits du quotidien, les voisins ingérables et une série de situations absurdes.

Love is Blind : UK : Saison 2 : Partie 3

Date : 12/07/2026

Synopsis : La promotion de la saison 2 et quelques favoris de la saison 1 partagent les hauts et les bas de la vie hors des capsules : divorces, nouveaux départs et affaires non réglées.

Hot Ones: Extra Heat

Date : 13/07/2026

Synopsis : Dans cette nouvelle série exclusive de spéciaux, « Hot Ones: Extra Heat » met au défi des invités VIP de répondre à des questions épicées tout en mangeant des ailes encore plus piquantes.

Quarterback : Saison 3 – Quarterback: Season 3

Date : 14/07/2026

Synopsis : La saison 3 de la série documentaire Netflix plonge à nouveau dans le quotidien des meilleurs quarterbacks de la NFL, entre pression sportive, préparation physique et vie personnelle.

Ultimatum : USA : Saison 4 – The Ultimatum: Marry or Move On: Season 4

Date : 15/07/2026

Synopsis : Se dire « oui » ou se quitter à jamais ? Six couples mettent leur amour à l’épreuve en passant un mois avec un nouveau partenaire afin de voir s’ils sont prêts à se marier ou non.

The Hawk

Date : 16/07/2026

Synopsis : Lonnie Hawkins, alias « The Hawk », légende du golf en fin de carrière, se lance à la conquête d’un ultime titre majeur, entraînant tous ses proches sur un parcours très chaotique.

La Carte des désirs – The Map of Longing

Date : 17/07/2026

Synopsis : Avant de mourir, Lucy crée pour sa sœur Greta un jeu qui l’entraîne dans un voyage introspectif… et vers le charmant Will Tucker.

Le Palais de l’Est – East Palace

Date : 17/07/2026

Synopsis : Sur ordre du roi, un visiteur du monde des esprits et une dame de la cour à l’écoute des morts entrent dans le Palais de l’est. Perceront-ils ses sombres secrets ?

Spooky in Love

Date : 18/07/2026

Synopsis : Dans cette romance sud-coréenne mêlant frissons et sentiments naissants, deux êtres que tout oppose se rapprochent alors qu’un mystère surnaturel vient troubler leur quotidien.

WWE: Unreal : Saison 3 – WWE: Unreal: Season 3

Date : 21/07/2026

Synopsis : Avec la retraite de John Cena et les blessures qui secouent le ring, à quoi va ressembler l’avenir du catch ? Plongez au cœur des coulisses du spectacle avec des acteurs de la WWE.

GIGN – Elite Force

Date : 22/07/2026

Synopsis : Après une attaque sans précédent sur le GIGN et alors qu’il est sur le point de quitter le terrain, un officier gradé dirige une mission périlleuse qui le met face à son passé.

Nouvelle vie à Ransom Canyon : Saison 2 – Ransom Canyon: Season 2

Date : 23/07/2026

Synopsis : Staten et Quinn prennent des risques pour ramener l’espoir et la prospérité à Ransom Canyon… sans trop savoir que faire des sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre.

Kaulitz & Kaulitz : Saison 3 – Kaulitz & Kaulitz: Season 3

Date : 23/07/2026

Synopsis : Des bilans de santé, un mariage mouvementé et un retour dans le passé qui s’imposait… Les jumeaux vont affronter les grandes questions de la vie et se confronter l’un à l’autre.

Fúria – Wrath

Date : 29/07/2026

Synopsis : Un homme amnésique trouve refuge auprès d’un coach de MMA et monte sur le ring, tiraillé entre l’espoir d’un nouvel avenir et un passé dangereux qui ne cesse de le rattraper.

Proyecto Final – Final Project

Date : 29/07/2026

Synopsis : Nouvelle école, nouveau départ… Mais de violentes attaques en ligne et le défi tordu lancé par un camarade de classe créent un lien dangereux qui pousse Tamara à la transformation.

Musafir Cafe

Date : Prochainement

Synopsis : Chander et Sudha ressentent une attirance indéniable, mais le destin les sépare. Leur brève histoire d’amour propulse Chander vers le Musafir Cafe, puis vers Preeti.

FILMS

Enola Holmes 3

Date : 01/07/2026

Synopsis : La détective Enola Holmes poursuit ses aventures à Malte, où son projet de mariage se complique quand elle doit résoudre une périlleuse affaire liée à la disparition de Sherlock.

Jusqu’au bout – Nothing to Lose

Date : 08/07/2026

Synopsis : Jada a tout sacrifié pour devenir mère. Alors quand son jeune fils tombe malade, elle ne recule devant rien pour lui trouver un donneur et lui sauver la vie. Quel qu’en soit le prix.

Ikka : L’atout maître – Ikka

Date : 10/07/2026

Synopsis : Alors que la vie de sa fille ne tient plus qu’à un fil, un avocat renommé n’ayant d’autre choix que de défendre un homme qu’il pense coupable se force à faire taire sa conscience.

Golden Kamui : La prison d’Abashiri – Golden Kamuy -The Abashiri Prison Raid-

Date : 13/07/2026

Synopsis : Tandis que trois factions s’affrontent pour s’emparer de l’or des Aïnous, Sugimoto et Asirpa se rendent à la prison d’Abashiri pour lever le voile sur l’identité de Noppera-Bo.

Me Before Me

Date : 16/07/2026

Synopsis : Un projet scolaire sur son histoire familiale pousse un adolescent brillant à affronter et réparer une relation tendue avec son père avant qu’il ne soit trop tard.

23 000 vies – 23 000 Lives

Date : 17/07/2026

Synopsis : Un groupe de jeunes met le cap sur la Méditerranée pour aider des réfugiés… une mission qui met leurs convictions en matière de loi et de justice à l’épreuve.

Heartstopper Forever

Date : 17/07/2026

Synopsis : C’est la rentrée pour la bande de Truham-Higgs. Alors que la relation entre Nick et Charlie évolue, l’heure est venue de penser à ce qui les attend après le lycée.

Le Désir – Desire

Date : 17/07/2026

Synopsis : Quand une avocate mariée entame une liaison avec l’entraîneur de natation de sa fille, leur romance torride se transforme en jeu tordu où tout le monde cherche à se venger.

The Debt Collector

Date : 23/07/2026

Synopsis : Tourmenté par ses erreurs passées et un diagnostic de phase terminale, un ancien homme de main replonge dans la pègre pour protéger les victimes d’une organisation violente.

72 heures – 72 HOURS

Date : 24/07/2026

Synopsis : Pour sauver sa carrière, un cadre de 40 ans participe à un enterrement de vie de garçon déjanté à Miami avec des jeunes qui l’ont ajouté par erreur à leur groupe de discussion.

Leur vérité – The Truthers

Date : 24/07/2026

Synopsis : Après la mort soudaine de sa mère, Ruth retourne dans sa ville natale et retrouve son père, dont le comportement étrange la pousse à douter de ce qu’il s’est vraiment passé.

DOCUMENTAIRES

Miguel Ángel Blanco : 48 heures qui ont tout changé – Miguel Ángel Blanco: The 48 Hours that Changed Spain

Date : 10/07/2026

Synopsis : Ce documentaire explique comment l’enlèvement de Miguel Ángel Blanco en 1997 a changé la peur en résistance collective et redéfini la lutte espagnole contre le terrorisme de l’ETA.

La Dérive : Cauchemar en mer – Shipwrecked: Nightmare at Sea

Date : 10/07/2026

Synopsis : À travers des images inédites et des témoignages de survivants, ce documentaire immersif raconte le naufrage d’un navire de croisière de luxe en 2012 et la catastrophe qui a suivi.

Amour et machinations – A Toxic Love Story

Date : 22/07/2026

Synopsis : Dans une banlieue chic de Californie, l’arrestation d’une jeune femme pour avoir ourdi un complot violent et fantasque fait l’objet d’un scandale retentissant.

STAND UP / ÉMISSIONS

Jeff Arcuri: Nice to Meet You

Date : 07/07/2026

Synopsis : Dans ce spectacle où le public est invité à participer, Jeff Arcuri fait feu de tout bois… et surtout des blagues sur le couple, des jobs improbables et de la chasse aux trolls.

Bill Maher, prix Mark Twain de l’humour américain – Bill Maher: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor

Date : 21/07/2026

Synopsis : Bill Maher reçoit le prestigieux prix Mark Twain de l’humour américain lors d’une soirée hommage réunissant personnalités, humoristes et proches pour célébrer sa carrière.

Mary Beth Barone: Galaxy Brain

Date : 28/07/2026

Synopsis : Une ex-meilleure amie est-elle la pire des ex ? Les applis de rencontre peuvent-elles sauver la démocratie ? Mary Beth Barone a toutes les réponses dans ce spectacle plein d’esprit.

LIVES

MLB Home Run Derby 2026

Date : 13/07/2026

Synopsis : Les plus grands frappeurs de l’histoire du baseball mettent leur puissance à l’épreuve et partent à la conquête des home runs, en direct du Citizens Bank Park de Philadelphie.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Heroes – Heroes: Season 1

Date : 01/07/2026

Synopsis : Des personnes ordinaires découvrent qu’elles possèdent des capacités extraordinaires, tandis qu’une menace globale commence à les rassembler malgré elles.

Heroes : Saison 2 – Heroes: Season 2

Date : 01/07/2026

Synopsis : Après avoir sauvé New York, les héros tentent de reprendre une vie normale, mais de nouveaux pouvoirs et de nouvelles conspirations bouleversent leur équilibre.

Heroes : Saison 3 – Heroes: Season 3

Date : 01/07/2026

Synopsis : Les alliances changent, les menaces se multiplient et la frontière entre héros et vilains devient de plus en plus floue.

Resident Alien : Saison 3 – Resident Alien: Season 3

Date : 01/07/2026

Synopsis : Harry poursuit sa vie d’extraterrestre coincé sur Terre, entre mission secrète, maladresses humaines et attachement grandissant aux habitants de Patience.

Une famille sur le ring – Fighting with My Family

Date : 01/07/2026

Synopsis : Issue d’une famille passionnée de catch, une jeune femme tente de s’imposer à la WWE, entre rêve de gloire, pression familiale et dépassement de soi.

L’Art de la guerre 2 – The Art of War II: Betrayal

Date : 01/07/2026

Synopsis : Un ancien agent secret reprend du service lorsqu’une trahison politique le plonge dans une affaire mêlant complot, assassinat et vengeance.

Crank: Hypertension 2 – Crank: High Voltage

Date : 01/07/2026

Synopsis : Chev Chelios doit maintenir son cœur artificiel chargé en électricité pour survivre, dans une course-poursuite explosive et totalement déjantée.

The Contractor

Date : 01/07/2026

Synopsis : Un ancien soldat engagé pour une mission privée découvre qu’il a été manipulé et doit se battre pour survivre tout en protégeant sa famille.

Le Bagarreur – Hard Times

Date : 01/07/2026

Synopsis : Dans l’Amérique de la Grande Dépression, un combattant clandestin tente de gagner sa vie sur les rings illégaux, entre violence, survie et honneur.

Le Fan – The Fan

Date : 01/07/2026

Synopsis : L’obsession d’un supporter pour une star du baseball dégénère dangereusement, transformant l’admiration en menace mortelle.

Angel Eyes

Date : 01/07/2026

Synopsis : Une policière hantée par son passé rencontre un homme mystérieux qui semble lié à une ancienne tragédie, dans un drame romantique teinté de suspense.

Zénithal – Zenithal

Date : 01/07/2026

Synopsis : Une comédie décalée qui interroge les rapports de couple, la domination sociale et les contradictions modernes à travers une intrigue volontairement provocatrice.

Seven

Date : 02/07/2026

Synopsis : Deux inspecteurs traquent un tueur en série qui met en scène ses crimes autour des sept péchés capitaux, dans un thriller sombre devenu culte.

Comment tuer son boss ? – Horrible Bosses

Date : 02/07/2026

Synopsis : Trois amis excédés par leurs supérieurs décident de se débarrasser de leurs patrons, mais leur plan criminel tourne rapidement au fiasco.

Pacific Rim

Date : 02/07/2026

Synopsis : Des pilotes de robots géants affrontent des monstres titanesques venus d’une faille interdimensionnelle menaçant l’humanité.

Interstellar

Date : 02/07/2026

Synopsis : Alors que la Terre se meurt, un ancien pilote rejoint une mission spatiale à travers un trou de ver pour trouver un nouvel espoir pour l’humanité.

Fast and Furious – The Fast and the Furious

Date : 03/07/2026

Synopsis : Un policier infiltré dans le milieu des courses de rue se rapproche d’un pilote charismatique soupçonné de braquages spectaculaires.

2 Fast 2 Furious

Date : 03/07/2026

Synopsis : Brian O’Conner revient pour infiltrer un réseau criminel à Miami, avec l’aide d’un ancien ami et pilote de talent.

Fast & Furious : Tokyo Drift – The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Date : 03/07/2026

Synopsis : Un adolescent passionné de vitesse découvre l’univers du drift à Tokyo, entre rivalités, yakuza et apprentissage de la maîtrise.

Fast & Furious 4 – Fast & Furious

Date : 03/07/2026

Synopsis : Dom et Brian se retrouvent pour affronter un trafiquant de drogue, renouant avec leur alliance explosive entre conduite extrême et vengeance.

Fast & Furious 5 – Fast Five

Date : 03/07/2026

Synopsis : Dom, Brian et leur équipe montent un casse impossible à Rio, tout en étant traqués par un agent fédéral déterminé.

Fast & Furious 6

Date : 03/07/2026

Synopsis : L’équipe reprend du service pour affronter une organisation criminelle motorisée, avec une révélation majeure sur Letty.

Fast & Furious 7 – Furious 7

Date : 03/07/2026

Synopsis : La famille de Dom est prise pour cible par Deckard Shaw, décidé à venger son frère dans un affrontement à grande vitesse.

Fast & Furious 8 – The Fate of the Furious

Date : 03/07/2026

Synopsis : Dom trahit son équipe sous l’influence d’une mystérieuse cybercriminelle, forçant ses proches à l’affronter.

Fast & Furious : Hobbs & Shaw – Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Date : 03/07/2026

Synopsis : Hobbs et Shaw doivent mettre leurs différends de côté pour arrêter un super-soldat génétiquement modifié menaçant le monde.

Le Patient anglais – The English Patient

Date : 03/07/2026

Synopsis : À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un homme gravement brûlé se remémore une passion tragique dans le désert.

Natacha (presque) hôtesse de l’air

Date : 03/07/2026

Synopsis : Natacha rêve de devenir hôtesse de l’air et se retrouve embarquée dans une aventure mouvementée où son ambition et sa maladresse font des étincelles.

300

Date : 04/07/2026

Synopsis : Le roi Léonidas et ses 300 guerriers spartiates affrontent l’armée perse dans une fresque guerrière stylisée et brutale.

300 : La naissance d’un empire – 300: Rise of an Empire

Date : 04/07/2026

Synopsis : Tandis que les Perses poursuivent leur invasion, les Grecs livrent une bataille navale décisive contre l’impitoyable Artémise.

The Front Room

Date : 06/07/2026

Synopsis : Une femme enceinte voit sa vie bouleversée lorsque sa belle-mère s’installe chez elle et impose une présence de plus en plus inquiétante.

The Woman in the Yard

Date : 06/07/2026

Synopsis : Une mystérieuse femme apparaît dans le jardin d’une famille, annonçant des événements étranges qui font basculer le foyer dans l’angoisse.

Wonderful Nightmare

Date : 07/07/2026

Synopsis : Une avocate ambitieuse se réveille dans la peau d’une mère au foyer et découvre une vie qu’elle n’aurait jamais imaginée.

Présidents – Presidents

Date : 07/07/2026

Synopsis : Deux anciens présidents français que tout oppose se lancent dans une improbable reconquête politique, entre satire et rivalité d’ego.

Célibataire, mode d’emploi – How to Be Single

Date : 07/07/2026

Synopsis : À New York, plusieurs célibataires cherchent leur voie entre liberté, rencontres, ruptures et apprentissage de soi.

Tammy

Date : 07/07/2026

Synopsis : Après avoir perdu son travail et découvert l’infidélité de son mari, Tammy part en road trip avec sa grand-mère incontrôlable.

Le Tique – The Tick: The Complete Series

Date : 08/07/2026

Synopsis : Un super-héros bleu aussi enthousiaste qu’absurde combat le crime avec son acolyte dans une parodie déjantée des récits de justiciers.

C’est quoi cette mamie ?! – What’s With This Granny!?

Date : 08/07/2026

Synopsis : Une famille recomposée doit gérer une grand-mère fantasque dont les décisions provoquent une succession de situations ingérables.

C’est quoi cette famille ?! – We Are Family

Date : 08/07/2026

Synopsis : Des enfants d’une famille recomposée tentent de reprendre le contrôle de leur quotidien face aux choix chaotiques de leurs parents.

C’est quoi ce papy ?! – When Granny Meets Grandpa

Date : 08/07/2026

Synopsis : Les aventures familiales continuent lorsqu’un grand-père imprévisible vient semer encore plus de désordre dans une tribu déjà compliquée.

Dog Man

Date : 09/07/2026

Synopsis : Mi-chien, mi-policier, Dog Man combat le crime avec énergie, humour et maladresse dans une aventure familiale inspirée de la bande dessinée à succès.

The Town

Date : 09/07/2026

Synopsis : Un braqueur de Boston tente de quitter le crime après être tombé amoureux d’une femme liée à l’un de ses cambriolages.

Voyage au centre de la Terre – Journey to the Center of the Earth

Date : 09/07/2026

Synopsis : Un scientifique, son neveu et leur guide découvrent un monde souterrain peuplé de créatures extraordinaires.

Date Limite – Due Date

Date : 09/07/2026

Synopsis : Un futur père nerveux traverse les États-Unis avec un compagnon de route insupportable pour arriver à temps à la naissance de son enfant.

Serial noceurs – Wedding Crashers

Date : 09/07/2026

Synopsis : Deux amis s’invitent à des mariages pour séduire les invitées, jusqu’à ce que l’un d’eux tombe réellement amoureux.

Sea, sex and fun – Fired Up!

Date : 09/07/2026

Synopsis : Deux lycéens rejoignent un camp de cheerleaders pour draguer, mais découvrent peu à peu l’esprit d’équipe et la compétition.

Unlucky Bae – Unlucky Bae: Season 1

Date : 09/07/2026

Synopsis : Une romance pleine de malchance suit deux êtres que tout semble opposer, mais que les catastrophes du quotidien rapprochent malgré eux.

Une virée en enfer – Joy Ride

Date : 10/07/2026

Synopsis : Un voyage en voiture vire au cauchemar lorsque des amis provoquent un routier psychopathe par radio.

Un homme d’exception – A Beautiful Mind

Date : 10/07/2026

Synopsis : Le mathématicien John Nash lutte contre la maladie mentale tout en développant des théories révolutionnaires.

En attendant Bojangles – Waiting for Bojangles

Date : 10/07/2026

Synopsis : Un couple fantasque élève son fils dans un tourbillon de fête, de poésie et de déni, jusqu’à ce que la réalité les rattrape.

Nous, les Leroy – Meet the Leroys

Date : 11/07/2026

Synopsis : Une famille au bord de l’éclatement tente de sauver ses liens lors d’un voyage aussi drôle que chaotique.

Bon à tirer (B.A.T.) – Hall Pass

Date : 14/07/2026

Synopsis : Deux hommes mariés obtiennent une semaine de liberté conjugale, mais découvrent que le fantasme est plus compliqué que prévu.

La Ruse – Operation Mincemeat

Date : 14/07/2026

Synopsis : Pendant la Seconde Guerre mondiale, les services britanniques montent une opération de désinformation audacieuse pour tromper les nazis.

Jupiter : le destin de l’univers – Jupiter Ascending

Date : 14/07/2026

Synopsis : Une jeune femme découvre qu’elle possède un héritage galactique qui pourrait changer l’équilibre de l’univers.

Mort sur le Nil – Death on the Nile

Date : 15/07/2026

Synopsis : Hercule Poirot enquête sur un meurtre commis lors d’une croisière de luxe sur le Nil, où chaque passager cache quelque chose.

The Tick – The Tick: Season 1

Date : 15/07/2026

Synopsis : Un comptable nerveux et un super-héros excentrique s’associent pour affronter un super-vilain que tout le monde croit disparu.

La Rafle – The Round Up

Date : 16/07/2026

Synopsis : Ce drame revient sur la rafle du Vél d’Hiv, l’une des pages les plus sombres de l’histoire française pendant la Seconde Guerre mondiale.

En taule : mode d’emploi – Get Hard

Date : 16/07/2026

Synopsis : Un millionnaire condamné à la prison engage un homme qu’il croit expérimenté pour l’entraîner à survivre derrière les barreaux.

Rapide

Date : 17/07/2026

Synopsis : Une jeune pilote ambitieuse tente de se faire une place dans le monde très fermé de la course automobile, entre vitesse, pression et rivalités.

Bumblebee

Date : 17/07/2026

Synopsis : Une adolescente découvre un Autobot blessé dans une casse et se lie d’amitié avec lui, alors que des ennemis extraterrestres le traquent.

La Firme – The Firm

Date : 17/07/2026

Synopsis : Un jeune avocat brillant rejoint un prestigieux cabinet, avant de comprendre que ses employeurs cachent des liens criminels.

Monstres contre Aliens – Monsters vs. Aliens

Date : 17/07/2026

Synopsis : Des monstres mis à l’écart par le gouvernement deviennent les derniers espoirs de l’humanité face à une invasion extraterrestre.

À la poursuite d’Octobre Rouge – The Hunt for Red October

Date : 17/07/2026

Synopsis : Un commandant soviétique tente de faire défection avec un sous-marin nucléaire ultra-secret, déclenchant une crise internationale.

Crawl

Date : 17/07/2026

Synopsis : Une jeune femme tente de sauver son père pendant un ouragan, mais leur maison inondée est envahie par des alligators.

En quarantaine 2 : Le Terminal – Quarantine 2: Terminal

Date : 17/07/2026

Synopsis : Des passagers sont enfermés dans un terminal après qu’un virus mortel s’est propagé à bord d’un avion.

Go

Date : 18/07/2026

Synopsis : Plusieurs histoires s’entrecroisent autour d’une transaction de drogue qui dégénère, dans une comédie noire nerveuse et rythmée.

Barbie

Date : 19/07/2026

Synopsis : Barbie quitte son monde parfait pour découvrir la réalité humaine, dans une satire colorée sur l’identité, les stéréotypes et la liberté.

A Different Man

Date : 20/07/2026

Synopsis : Un homme change radicalement d’apparence après une opération, mais son ancienne identité revient le hanter de manière inattendue.

Le Chasseur et la Reine des glaces – The Huntsman: Winter’s War

Date : 21/07/2026

Synopsis : Le chasseur Eric affronte la reine des glaces et les sombres secrets liés au miroir magique.

Blanche-Neige et le Chasseur – Snow White & the Huntsman

Date : 21/07/2026

Synopsis : Blanche-Neige s’allie à un chasseur pour affronter une reine maléfique obsédée par la jeunesse éternelle.

Yes Man

Date : 21/07/2026

Synopsis : Un homme décide de dire oui à tout pendant un an, transformant son quotidien en succession d’occasions et de catastrophes.

Braqueurs

Date : 22/07/2026

Synopsis : Un braqueur expérimenté se retrouve entraîné dans une spirale dangereuse lorsque son univers criminel menace sa famille.

Drop Game – Drop

Date : 23/07/2026

Synopsis : Un rendez-vous en apparence banal vire au cauchemar lorsqu’une femme reçoit des messages anonymes qui la poussent à exécuter des ordres terrifiants.

San Andreas

Date : 23/07/2026

Synopsis : Un pilote de secours tente de sauver sa famille après qu’un séisme dévastateur a frappé la Californie.

La Ville fantôme – Ghost Town

Date : 24/07/2026

Synopsis : Après une expérience de mort imminente, un dentiste misanthrope se met à voir des fantômes qui réclament son aide.

Kate & Leopold

Date : 24/07/2026

Synopsis : Un duc du XIXe siècle voyage accidentellement jusqu’au New York moderne et tombe amoureux d’une femme indépendante.

La Petite Bande – The Little Gang

Date : 25/07/2026

Synopsis : Des enfants décident de mener une action radicale pour défendre leurs convictions, dans une comédie tendre sur l’engagement et l’amitié.

Presque – Beautiful Minds

Date : 25/07/2026

Synopsis : Deux hommes que tout oppose prennent la route ensemble, découvrant peu à peu l’amitié, la différence et la liberté.

Inside Man

Date : 29/07/2026

Synopsis : Un braquage de banque sophistiqué oppose un criminel méthodique, un policier tenace et une mystérieuse intermédiaire.

Le Transporteur – The Transporter

Date : 29/07/2026

Synopsis : Un chauffeur professionnel aux règles strictes se retrouve impliqué dans une affaire dangereuse après avoir enfreint son propre code.

Le Transporteur 2 – Transporter 2

Date : 29/07/2026

Synopsis : Frank Martin doit sauver un enfant kidnappé et empêcher la propagation d’un virus mortel.

Le Transporteur 3 – Transporter 3

Date : 29/07/2026

Synopsis : Frank Martin est forcé de transporter une jeune femme sous haute surveillance, dans une mission piégée à travers l’Europe.

Juste ciel ! – Heavenly Delusion

Date : 29/07/2026

Synopsis : Dans un monde post-apocalyptique, deux jeunes voyageurs cherchent un lieu mystérieux tandis que d’autres enfants grandissent enfermés dans un refuge énigmatique.

Paulette

Date : 31/07/2026

Synopsis : Une retraitée aux fins de mois difficiles se lance dans le trafic de cannabis, transformant son sens du commerce en activité aussi illégale que lucrative.