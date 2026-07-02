Sites fermés et arrestations : la police s’attaque au piratage de films/séries

Le warez français connaît un chamboulement important, avec la police qui a opéré à plusieurs arrestations et des sites de torrents/usenet qui ont fermé leurs portes. Cela intervient plusieurs mois après le piratage et la fermeture du site de torrents YggTorrent.

Plusieurs arrestations de teams et la fin de FW

Parmi les arrestations par la police, il y a celle de l’ancien chef de FW. FW fait référence à Forward, une team qui partage des WEB-DL sur les sites de torrents. Les WEB-DL sont des films ou séries qui ont été rippés (téléchargés) depuis les plateformes de VOD ou de streaming (Netflix, etc) dans la qualité originale en contournant les protections en place. Outre l’ancien chef de FW, il y a l’arrestation de l’ancien chef de TFA (une autre team faisant du WEB-DL) et Fervex (un membre de la communauté du P2P francophone). Plusieurs anciens modérateurs de YggTorrent ont également été interpelés.

Dans un communiqué, Forward indique mettre fin à son activité et ne proposera donc plus les films et séries en téléchargement illégal :

Salut à tous, C’est pas le message le plus facile à écrire, mais c’est avec un gros pincement au cœur qu’on vous annonce la fin définitive de la team FW aujourd’hui. Pas de grands discours ou de grands déballages sur le pourquoi du comment. Pour faire court, ce n’est juste plus possible pour nous de continuer l’aventure. On voulait vraiment poser ce message pour vous dire un immense merci. Merci à tous ceux qui ont fait bouger le truc, qui ont partagé nos releases et qui ont fait vivre la team au fil des ans. C’est grâce à votre force et à votre présence qu’on a pu kiffer et tenir aussi longtemps. Vous avez été une communauté en or du début à la fin, et on ne garde que des bons souvenirs. Une page se tourne, mais on est super fiers de ce qu’on a partagé avec vous. Prenez bien soin de vous pour la suite, et encore merci pour tout. FW.

En outre, Predb FR, un site qui recensait le nom des fichiers mis en ligne sur les trackers privés francophones, a également fermé ses portes. Il en va de même pour Nexum, un tracker privé, et UNFR, un indexeur usenet. Pris de panique par les arrestations dans le warez français, les deux sites ont préféré tout couper.

Ça ne s’arrête pas là, puisque d’autres teams ont décidé de limiter ou de complètement arrêter de ripper de nouveaux films et séries au vu de la situation. C’est le cas de SUPPLY, une team faisant des WEB-DL, qui annonce limiter ses sorties. Au départ, SUPPLY parlait d’une « pause estivale afin de profiter des vacances, ainsi que pour d’autres raisons connues uniquement du staff [du tracker privé] TOS ». Depuis, le groupe a indiqué : « Il est désormais certain qu’à partir de maintenant, le rythme des releases ne sera plus le même qu’auparavant. De même, toutes les nouveautés ne seront plus publiées immédiatement. Désormais, chaque contenu sera diffusé progressivement, après une sélection et avec un certain délai. Notre priorité est désormais de renforcer notre sécurité et de mieux protéger l’ensemble du projet ».

Il y a peu, c’est Slay3r, encore une team qui fait du WEB-DL, qui a décidé d’arrêter de proposer ses fichiers sur les trackers privés. De plus, Xander, qui propose des encodes de films, a également arrêté son activité.

Un lien avec le piratage de YggTorrent ?

Mais comment cela se fait-il que la police française a soudainement pu arrêter plusieurs personnes en lien avec le piratage des films et séries ? Selon les propos de CobraPirateDeLespace, un modérateur de r/FrancePirate sur Reddit qui dit être en contact avec les membres de certaines teams, « cette vague d’arrestations fait suite au leak de Grolum ». Il fait ici allusion à Gr0lum qui a été le hacker de YggTorrent. Il a été en mesure de collecter l’intégralité de la base de données du site de torrents. « Le leak de Grolum a compromis la sécurité de nombreux acteurs, entraînant des rumeurs d’infiltration policière et de fuites de données personnelles massives », affirme le modérateur du subreddit.

La police n’a pas communiqué publiquement sur cette affaire des arrestations dans le monde du warez français.