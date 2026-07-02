TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Sites fermés et arrestations : la police s’attaque au piratage de films/séries
Internet

Sites fermés et arrestations : la police s’attaque au piratage de films/séries

4 min.
2 Juil. 2026 • 9:00
2

Le warez français connaît un chamboulement important, avec la police qui a opéré à plusieurs arrestations et des sites de torrents/usenet qui ont fermé leurs portes. Cela intervient plusieurs mois après le piratage et la fermeture du site de torrents YggTorrent.

Drapeau Pirate

Plusieurs arrestations de teams et la fin de FW

Parmi les arrestations par la police, il y a celle de l’ancien chef de FW. FW fait référence à Forward, une team qui partage des WEB-DL sur les sites de torrents. Les WEB-DL sont des films ou séries qui ont été rippés (téléchargés) depuis les plateformes de VOD ou de streaming (Netflix, etc) dans la qualité originale en contournant les protections en place. Outre l’ancien chef de FW, il y a l’arrestation de l’ancien chef de TFA (une autre team faisant du WEB-DL) et Fervex (un membre de la communauté du P2P francophone). Plusieurs anciens modérateurs de YggTorrent ont également été interpelés.

Dans un communiqué, Forward indique mettre fin à son activité et ne proposera donc plus les films et séries en téléchargement illégal :

Salut à tous,

C’est pas le message le plus facile à écrire, mais c’est avec un gros pincement au cœur qu’on vous annonce la fin définitive de la team FW aujourd’hui. Pas de grands discours ou de grands déballages sur le pourquoi du comment. Pour faire court, ce n’est juste plus possible pour nous de continuer l’aventure.

On voulait vraiment poser ce message pour vous dire un immense merci. Merci à tous ceux qui ont fait bouger le truc, qui ont partagé nos releases et qui ont fait vivre la team au fil des ans. C’est grâce à votre force et à votre présence qu’on a pu kiffer et tenir aussi longtemps. Vous avez été une communauté en or du début à la fin, et on ne garde que des bons souvenirs.

Une page se tourne, mais on est super fiers de ce qu’on a partagé avec vous.

Prenez bien soin de vous pour la suite, et encore merci pour tout.

FW.

En outre, Predb FR, un site qui recensait le nom des fichiers mis en ligne sur les trackers privés francophones, a également fermé ses portes. Il en va de même pour Nexum, un tracker privé, et UNFR, un indexeur usenet. Pris de panique par les arrestations dans le warez français, les deux sites ont préféré tout couper.

Ça ne s’arrête pas là, puisque d’autres teams ont décidé de limiter ou de complètement arrêter de ripper de nouveaux films et séries au vu de la situation. C’est le cas de SUPPLY, une team faisant des WEB-DL, qui annonce limiter ses sorties. Au départ, SUPPLY parlait d’une « pause estivale afin de profiter des vacances, ainsi que pour d’autres raisons connues uniquement du staff [du tracker privé] TOS ». Depuis, le groupe a indiqué : « Il est désormais certain qu’à partir de maintenant, le rythme des releases ne sera plus le même qu’auparavant. De même, toutes les nouveautés ne seront plus publiées immédiatement. Désormais, chaque contenu sera diffusé progressivement, après une sélection et avec un certain délai. Notre priorité est désormais de renforcer notre sécurité et de mieux protéger l’ensemble du projet ».

Il y a peu, c’est Slay3r, encore une team qui fait du WEB-DL, qui a décidé d’arrêter de proposer ses fichiers sur les trackers privés. De plus, Xander, qui propose des encodes de films, a également arrêté son activité.

Un lien avec le piratage de YggTorrent ?

Mais comment cela se fait-il que la police française a soudainement pu arrêter plusieurs personnes en lien avec le piratage des films et séries ? Selon les propos de CobraPirateDeLespace, un modérateur de r/FrancePirate sur Reddit qui dit être en contact avec les membres de certaines teams, « cette vague d’arrestations fait suite au leak de Grolum ». Il fait ici allusion à Gr0lum qui a été le hacker de YggTorrent. Il a été en mesure de collecter l’intégralité de la base de données du site de torrents. « Le leak de Grolum a compromis la sécurité de nombreux acteurs, entraînant des rumeurs d’infiltration policière et de fuites de données personnelles massives », affirme le modérateur du subreddit.

La police n’a pas communiqué publiquement sur cette affaire des arrestations dans le monde du warez français.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

netflix octobre 2025 Internet

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en octobre 2025

films et series netflix novembre 2026 Internet

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en novembre 2025

netlfix fevrier 2026 Internet

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2026

netflix mars 2026 Internet

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2026

2 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Xbox Series X et Manette

Project Helix, la prochaine Xbox, n’aurait pas de lecteur de disque

2 Juil. 2026 • 10:08
0 Jeux vidéo

La prochaine génération de consoles semble s’orienter vers un abandon complet du lecteur de disque chez Sony comme chez Microsoft....

PlayStation 3 Slim PS3

Sony annonce fermer le PlayStation Store sur PS3 et PS Vita

1 Juil. 2026 • 20:49
3 Jeux vidéo

En plus d’annoncer la fin des jeux physiques en 2028, Sony dévoile la fermeture prochaine du PlayStation Store sur PS3 et PS Vita. Les...

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel

Xbox prépare une fonction pour convertir vos jeux sur disque en version numérique

1 Juil. 2026 • 20:26
0 Jeux vidéo

Microsoft développe en interne une fonction baptisée « Disc to Digital » pour les jeux Xbox One et Xbox Series X. L’outil...

Vinton Cerf

Vinton Cerf, le « père de l’Internet », prend sa retraite après plus de 20 ans chez Google

1 Juil. 2026 • 19:30
0 Internet

Vinton Cerf, l’un des principaux architectes de l’Internet moderne, va quitter Google après plus de vingt ans passés au poste de...

ChatGPT Gemini Claude Logos

Droits d’auteur : des députés veulent une contribution financière des sociétés IA

1 Juil. 2026 • 18:58
1 Internet

Un rapport parlementaire porté par la députée Céline Calvez propose d’imposer une contribution obligatoire aux...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Safari ajoute un serveur MCP pour les agents IA

Safari ajoute un serveur MCP pour les agents IA

2 Jul. 2026 • 9:33

image de l'article Apple prévoit son nouvel iPad Pro pour le printemps 2027

Apple prévoit son nouvel iPad Pro pour le printemps 2027

2 Jul. 2026 • 8:22

image de l'article Apple prépare un MacBook M7 avec un nouveau design pour 2027

Apple prépare un MacBook M7 avec un nouveau design pour 2027

2 Jul. 2026 • 7:33

image de l'article Apple demande à produire 10 millions d’iPhone Ultra pliables

Apple demande à produire 10 millions d’iPhone Ultra pliables

2 Jul. 2026 • 7:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site