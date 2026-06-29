WhatsApp : vous pouvez maintenant réserver votre nom d’utilisateur

WhatsApp ajoute une nouvelle fonction : les noms d’utilisateurs. Jusqu’à présent, il fallait obligatoirement avoir le numéro de téléphone d’une personne pour la contacter sur la messagerie de Meta, mais cela ne sera plus obligatoire à l’avenir.
Votre numéro de téléphone a une dimension personnelle car il est lié à de nombreux aspects de votre vie. Parfois, vous voulez juste discuter sans avoir à donner votre numéro. Cela est aussi valable pour les conversations de groupe. Vous voulez rejoindre une discussion, mais vous ne souhaitez pas donner votre numéro de téléphone à des personnes que vous ne les connaissez pas. C’est justement là qu’interviennent les noms d’utilisateurs sur WhatsApp.
Le fonctionnement est simple : vous pouvez ajouter un contact à l’aide d’un nom d’utilisateur. L’option d’ajouter un contact avec le numéro de téléphone reste disponible. Mais pour davantage de respect de la vie privée, il y a le système de nom d’utilisateur.
Pour vous aider à contrôler qui peut vous contacter sur WhatsApp avec votre nom d’utilisateur, il y a un système de clé facultative que les autres devront connaître pour vous envoyer un message. Deux options existent ici : soit la personne doit connaître votre nom d’utilisateur et votre clé pour pouvoir vous contacter, soit le simple nom d’utilisateur suffit. C’est vous qui avez le contrôle par le biais des réglages.
À compter de cette semaine, vous pouvez réserver un nom d’utilisateur à utiliser plus tard dans l’année, lorsque WhatsApp proposera réellement cette fonctionnalité. La messagerie de Meta explique ouvrir les réservations en avance afin que tout le monde ait la possibilité de choisir le nom de profil qui lui convient le mieux.
Aussi, WhatsApp explique que les personnes qui veulent maintenir une présence en ligne constante pourront le faire. Dit autrement, il sera possible d’avoir le même pseudo sur Instagram, Facebook et WhatsApp.
De plus, WhatsApp précise que lorsque les noms de profil seront réellement mis en place dans quelques mois, les personnes ou les entreprises auxquelles vous écrirez pour la première fois ne verront plus votre numéro de téléphone si vous avez activé cette fonctionnalité.
Pour réserver dès maintenant votre nom d’utilisateur personnalisé, ouvrez WhatsApp et rendez-vous dans Paramètres > Compte > Nom de profil.
« Nous déploierons progressivement les noms de profil au cours des prochains mois et vous informerons sur WhatsApp lorsqu’ils seront disponibles dans votre pays », conclut la messagerie.
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