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Google condamné à 1,7 milliard d’euros pour avoir défavorisé un comparateur de prix

3 min.
3 Juil. 2026 • 14:10
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Un tribunal suédois a condamné Google à verser 1,7 milliard d’euros à Pricerunner, comparateur de prix détenu par Klarna, pour avoir illégalement favorisé son propre service dans les résultats de recherche. Cette décision, rendue à Stockholm, constitue la plus lourde condamnation jamais prononcée en Suède dans une affaire de concurrence.

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Google condamné en Suède

Le tribunal des brevets et de la concurrence de Stockholm retient que Google a faussé le jeu du marché pendant des années en mettant en avant son comparateur de prix au détriment d’acteurs concurrents. La juridiction estime ainsi que « Pricerunner a subi un préjudice du fait que Google a, pendant de nombreuses années, favorisé illégalement son propre service de comparaison de prix ». Ce traitement préférentiel a réduit le trafic vers les services rivaux et a renforcé celui de Google.

Pricerunner réclamait environ 7 milliards d’euros. Le tribunal lui accorde finalement 14,3 milliards de couronnes de dommages et intérêts, auxquels s’ajoutent 400 millions de couronnes d’intérêts, soit près de 1,7 milliard d’euros. La juge Linda Kullberg souligne que « même si Pricerunner n’a pas obtenu gain de cause sur l’ensemble de ses demandes, ce montant de dommages et intérêts est sans aucun doute le plus élevé jamais prononcé dans une affaire de concurrence en Suède ».

Cette condamnation s’inscrit dans la continuité du dossier européen sur Google Shopping. En 2021, la Cour de justice de l’Union européenne avait confirmé la décision prise par la Commission européenne en 2017 sur l’abus de position dominante de Google dans la comparaison de prix. L’action suédoise déposée en 2022 s’appuie directement sur cette base juridique déjà établie au niveau européen.

Google avait modifié son service en 2017 pour tenter de répondre aux critiques. Pricerunner soutenait toutefois que ces changements n’avaient pas corrigé le déséquilibre concurrentiel. Le jugement suédois valide l’idée que le préjudice a perduré suffisamment longtemps pour justifier une réparation d’une ampleur exceptionnelle.

Klarna salue un signal fort

Klarna voit dans cette décision un tournant pour le marché. Dan Greaves, au nom du groupe, évoque une « décision qui favorise un marché plus sain et plus concurrentiel en matière de comparaison des produits et services, et c’est une bonne chose pour tous les consommateurs ». Le message est clair : au-delà du montant, le jugement vise aussi à rétablir des conditions de concurrence plus équilibrées.

Google, de son côté, conteste la décision et examine un recours. Le groupe affirme que « les modifications apportées à son service en 2017 portaient leurs fruits ». Ce nouvel épisode judiciaire alourdit encore la pression sur l’entreprise, déjà condamnée dans plusieurs dossiers publicitaires en Europe, et renforce l’idée que les tribunaux nationaux peuvent à leur tour faire payer très cher les abus constatés contre les plateformes dominantes.

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