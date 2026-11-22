Du 16 au 22 novembre, GTA 6 a redéfini ce que peut représenter le lancement d’un jeu vidéo, jusqu’à mobiliser une part considérable du trafic Internet français. La semaine a aussi été marquée par une série d’attaques visant des institutions publiques, de nouveaux modèles d’intelligence artificielle et plusieurs annonces rappelant que les services numériques ne sont jamais éternels. Entre Google Assistant qui prépare sa sortie, Microsoft To Do qui abandonne les particuliers, Voyager 1 qui s’éloigne toujours davantage et le CD qui revient avec du Bluetooth, la tech a une nouvelle fois avancé dans plusieurs directions à la fois.

GTA 6 transforme son lancement en phénomène d’infrastructure

Rockstar peut difficilement espérer un meilleur démarrage. GTA 6 a généré 3,79 milliards de dollars de ventes au cours de ses premières 24 heures, établissant un record pour l’ensemble du secteur du divertissement. L’éditeur revendique également 32,5 millions de précommandes, après treize années d’attente depuis GTA 5.

Ces chiffres ont une traduction très concrète dans les réseaux. Avec un téléchargement dépassant les 200 Go, le trafic français a atteint des niveaux inédits chez plusieurs opérateurs. Bouygues Telecom a mesuré une hausse de 10 % par rapport à ses journées habituellement les plus chargées, avec des téléchargements représentant jusqu’à 40 % du trafic total en journée. Orange a observé environ deux fois son niveau habituel, tandis que Free avait renforcé sa bande passante avant le lancement.

Les réseaux ont tenu, mais Rockstar a dû affronter une autre forme de surcharge. Le hacker Cyberleek a diffusé une version Xbox de développement pesant 209 Go. Le torrent ne contenait pas l’exécutable principal nécessaire au lancement du jeu, mais des internautes ont déjà pu examiner des textures, fichiers audio et autres ressources.

Cette fuite ne remet pas en cause les ventes déjà réalisées, mais elle ajoute un nouvel épisode à une sortie devenue aussi importante pour la cybersécurité et les opérateurs que pour les joueurs. GTA 6 n’est plus seulement un jeu très attendu : il est désormais capable de modifier pendant quelques heures la forme du trafic Internet d’un pays entier.

Les cyberattaques changent d’échelle et de cible

Le gouvernement français a décrit une menace informatique à un niveau « grave et inédit ». Les attaques ne se limitent plus au vol de fichiers ou aux rançongiciels : elles peuvent désormais viser des installations physiques, comme l’ont montré les sabotages de systèmes frigorifiques dans plusieurs centaines de magasins.

À partir de 2027, chaque ministère devra consacrer au moins 5 % de son budget numérique à la cybersécurité, puis 10 % en 2030. Le plan prévoit également 200 millions d’euros pour soutenir la cyberdéfense, le chiffrement post-quantique et la protection des infrastructures critiques. Le gouvernement accepte même que certains nouveaux services numériques soient retardés lorsqu’ils détournent des ressources de la sécurisation des systèmes existants.

L’intelligence artificielle devient elle aussi un accélérateur d’attaque. La Commission européenne a confirmé avoir été ciblée par ARTEX, une plateforme de tests d’intrusion pilotée par de grands modèles de langage. Plusieurs applications internes ont été mises hors ligne pendant une dizaine de jours, tandis que l’enquête doit encore déterminer si certaines données ont été consultées ou récupérées.

La semaine s’est terminée avec deux nouvelles intrusions aux États-Unis. Le piratage du FBI concerne sa base nationale de renseignements criminels, tandis que le ministère de l’Agriculture a vu un système destiné aux paiements des agriculteurs être compromis. L’étendue exacte des deux attaques reste inconnue et rien ne permet d’affirmer que l’ensemble des bases concernées a été dérobé.

Le point commun entre ces affaires n’est pas une campagne unique, mais la valeur croissante des systèmes administratifs, industriels et policiers. Un attaquant ne cherche plus nécessairement une base de cartes bancaires : une application de ressources humaines, un système de paiement agricole ou un logiciel de réfrigération peuvent offrir des moyens de pression tout aussi importants.

L’IA cherche à devenir plus puissante, plus locale et plus collaborative

OpenAI a renouvelé sa gamme professionnelle avec GPT-6.2 Astra et Sol. Astra vise les tâches complexes, la création de documents et la modification de projets logiciels existants. Sol cherche un meilleur rapport entre coût et performances : sur certains tests de programmation, il reste proche d’Astra tout en étant annoncé comme cinq fois moins cher.

OVHcloud prend une direction différente avec Olala mini. Ce modèle européen de 7 milliards de paramètres n’en active qu’un milliard par requête et peut fonctionner sur un processeur classique, sans carte graphique dédiée. Sa publication sous licence Apache 2.0 vise notamment les entreprises souhaitant exécuter une IA localement, sans envoyer leurs documents vers une plateforme extérieure.

OpenAI pousse parallèlement ChatGPT vers la création documentaire. ChatGPT Space devient accessible aux abonnés Plus et permet de conserver des pages, présentations, images et fichiers au-delà d’une conversation. Les contenus peuvent être modifiés à plusieurs et actualisés automatiquement à partir de services connectés. Le partage reste cependant réservé aux personnes disposant elles aussi d’un abonnement compatible.

Derrière ces nouveaux usages se dessine une bataille moins visible sur l’accès au calcul. Les États-Unis étendent désormais leurs restrictions aux accélérateurs installés dans des data centers étrangers lorsqu’ils fournissent à distance une puissance importante à certaines entreprises chinoises. Comme l’explique notre analyse du cloud, le composant peut rester physiquement à Singapour ou en Malaisie : c’est désormais son utilisation à distance qui peut nécessiter une licence.

Le cloud devait rendre l’emplacement du matériel presque secondaire. Il devient au contraire une nouvelle frontière politique, avec des opérateurs chargés de déterminer qui utilise leurs puces, depuis quel pays et au bénéfice de quelle maison mère.

Google Assistant et Microsoft To Do préparent leur disparition

Deux services installés depuis plusieurs années ont reçu une date de fin. Google Assistant disparaîtra des enceintes et écrans connectés le 2 août 2027, au profit de Gemini pour Home. L’application Nest cessera auparavant de fonctionner, dès le 25 janvier, et Google Home deviendra l’unique interface de gestion de la maison connectée du groupe.

La transition promet un assistant plus conversationnel, capable de comprendre des demandes complexes et de conserver davantage de contexte. Elle impose aussi une migration à des utilisateurs qui avaient parfois organisé leur logement autour de commandes vocales apprises depuis plusieurs années. Une maison connectée reste donc liée à la durée de vie des services qui la contrôlent, même lorsque les enceintes continuent matériellement de fonctionner.

Microsoft réservera une autre mauvaise surprise aux particuliers. Microsoft To Do fermera le 30 juin 2027 sur Windows, macOS, iOS, Android et le Web. Les entreprises et les établissements scolaires pourront basculer vers Planner, mais celui-ci ne sera pas accessible aux comptes personnels, y compris avec Microsoft 365 Personnel ou Famille.

Après Wunderlist, fermé en 2020 au profit de To Do, les particuliers devront donc une nouvelle fois exporter leurs tâches et choisir une autre application. Le cloud simplifie la synchronisation jusqu’au jour où son propriétaire décide que la liste de courses doit déménager.

La fusion progresse pendant que deux missions de la NASA racontent le temps long

Des chercheurs de l’EPFL ont apporté une réponse à une question vieille de quarante ans sur le confinement du plasma. L’avancée pour ITER permet de mieux prévoir la puissance nécessaire pour passer au mode H, dans lequel le plasma conserve davantage son énergie.

Le nouveau modèle estime qu’ITER aura besoin d’au moins 43 mégawatts pour atteindre ce régime, alors que son système de chauffage doit pouvoir en fournir 73. Cette marge ne garantit évidemment pas la réussite du réacteur, mais elle retire une incertitude importante dans la préparation de ses futurs essais.

À l’autre extrémité de l’échelle technologique, Voyager 1 a atteint une distance d’un jour-lumière de la Terre, soit environ 25,9 milliards de kilomètres. Une commande radio met désormais 24 heures à parvenir à la sonde, puis autant pour que sa réponse revienne. Lancé en 1977, l’engin continue pourtant de transmettre des informations depuis le milieu interstellaire.

Une autre mission historique s’approche en revanche de son extinction. La fin de Terra est programmée à partir du 1er décembre, après près de vingt-sept ans d’observation des incendies, des océans, de la végétation et de l’atmosphère. Le satellite devait initialement fonctionner pendant six ans. Le carburant restant servira à abaisser son orbite, avant l’arrêt de ses systèmes en janvier 2027.

Voyager et Terra représentent deux manières très différentes de faire durer une mission. La première continue à communiquer depuis une distance presque abstraite ; la seconde a observé la même planète suffisamment longtemps pour documenter plusieurs décennies de transformations.

Le CD revient avec du Bluetooth et une prise USB

La dernière nouveauté de la semaine regarde moins loin, mais assume tout autant le mélange des époques. Teenage Engineering lance le lecteur EP/BC–1, un appareil à 329 dollars qui laisse le disque visible pendant la lecture tout en ajoutant Bluetooth, Auracast, sorties analogiques et extraction audio vers un support USB.

Le lecteur peut ralentir ou accélérer les morceaux, détecter leur rythme et synchroniser d’autres équipements musicaux. Il extrait également les pistes en WAV 44,1 kHz et 16 bits, tandis que sa batterie promet environ six heures d’autonomie. L’objet ne cherche donc pas seulement à remettre un tiroir à CD dans le salon : il transforme le disque en source pour un casque sans fil, un studio ou un environnement de création musicale.

Après une semaine de modèles d’IA, de restrictions cloud et de services promis à la fermeture, l’EP/BC–1 propose une idée presque reposante : reprendre un format physique vieux de plusieurs décennies et lui ajouter juste assez de technologie moderne pour qu’il retrouve une place sur le bureau.