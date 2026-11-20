Microsoft annonce la disparition prochaine de To Do, son application de gestion des tâches disponible sur Windows, Mac, iOS, Android et navigateur. Le service cessera de fonctionner le 30 juin 2027 au profit de Microsoft Planner. Cette transition réserve une mauvaise surprise aux particuliers, qui devront trouver eux-mêmes une alternative.
Cette décision marque l’aboutissement d’une histoire commencée en 2015, lorsque Microsoft avait racheté Wunderlist et son développeur 6Wunderkinder. L’application, particulièrement appréciée pour sa simplicité, avait progressivement cédé sa place à Microsoft To Do avant sa fermeture définitive en 2020.
Six ans plus tard, son successeur connaît le même sort. Dans son annonce officielle, Microsoft précise que « Les applications To Do seront retirées le 30 juin 2027. » Cette fermeture concernera toutes les plateformes, notamment l’application sur iPhone et iPad.
Microsoft souhaite désormais centraliser la gestion des tâches dans Planner, intégré à son écosystème Microsoft 365. Les entreprises et établissements scolaires bénéficieront d’une interface modernisée, avec des outils de planification individuelle et collective, ainsi que des fonctionnalités liées à Microsoft Copilot.
En revanche, Planner ne sera pas accessible aux comptes personnels, y compris aux abonnés Microsoft 365 Personnel et Famille. L’éditeur ne laisse aucune ambiguïté à ce sujet : « Les clients utilisant des comptes Microsoft personnels devront choisir une autre application. » En d’autres termes, les particuliers devront trouver une alternative.
Autre complication, les données To Do ne seront pas automatiquement transférées vers les nouveaux espaces privés de Planner. Microsoft promet néanmoins un dispositif d’exportation avant la fermeture des applications.
En revanche, les connexions utilisées par d’autres logiciels continueront temporairement de fonctionner (calendrier d’arrêt distinct).
Les utilisateurs disposent donc de plusieurs mois pour anticiper cette transition. Mais après avoir remplacé Wunderlist par To Do, Microsoft tourne définitivement la page de la gestion gratuite des tâches personnelles, laissant ses utilisateurs « non-pro » sans véritable solution maison.
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