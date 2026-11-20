Entre le 6 octobre et le 19 novembre, la capitalisation cumulée des Sept Magnifiques a reculé de 14 %. Cette correction relayée par l’AFP remet en question les valorisations qui ont porté l’essor boursier de l’intelligence artificielle.

Nvidia, Alphabet (Google) et Meta concentrent les plus fortes baisses. Le fabricant de puces IA a perdu 39 % sur la période, contre 21 % pour Alphabet et 18 % pour Meta. Apple et Amazon résistent davantage, avec des progressions respectives de 4 % et 0,7 %. Le recul ne touche donc pas uniformément les sept entreprises qui ont largement tiré les marchés américains ces dernières années.

Les 3 500 milliards de dollars correspondent à une baisse de valeur boursière. La capitalisation évolue avec le cours des actions : lorsque les titres perdent de la valeur, la richesse théorique attribuée aux entreprises diminue mécaniquement. L’ampleur du mouvement reste néanmoins considérable pour un groupe de sept sociétés qui a concentré une part importante des gains de Wall Street.

Le recul dépasse aussi ce cercle de grandes entreprises. Le Nasdaq 100, fortement exposé aux valeurs technologiques, a perdu plus de 15 % depuis son record du 6 octobre. Le 19 novembre, le S&P 500 a cédé 2 % en une séance et plus de 90 % des entreprises qui le composent ont terminé dans le rouge.

Les craintes sur les data centers et l’IA fragilisent le secteur

La victoire des démocrates aux élections américaines de mi-mandat le 3 novembre a accéléré les ventes d’actions à la Bourse. Les investisseurs redoutent que la nouvelle majorité politique cherche à ralentir la construction des data centers et à encadrer davantage les activités liées à l’intelligence artificielle. Le 5 novembre, le Nasdaq Composite a chuté de 5,56 %, sa plus forte baisse en une séance depuis 19 mois. Les élus démocrates ont notamment évoqué des mesures pour protéger les consommateurs contre la hausse des factures d’électricité liée aux infrastructures numériques et imposer des tests indépendants aux systèmes d’IA.

Les interrogations portent aussi sur la rentabilité des investissements. L’essor de l’IA exige des capacités de calcul considérables, financées par des dépenses d’infrastructure et des engagements financiers de long terme. Or les investisseurs cherchent à savoir à quel rythme ces dépenses pourront générer des revenus suffisants. Reuters rapporte que les marchés s’inquiètent à la fois des valorisations, du coût de l’emprunt et des perspectives de bénéfices des entreprises technologiques. Anthropic, par exemple, a pris des engagements de calcul proches de 900 milliards de dollars auprès de partenaires et envisage de recourir à l’endettement à l’avenir.

La crise de gouvernance chez Nvidia ajoute une incertitude supplémentaire. Son PDG Jensen Huang a démissionné le 12 novembre après des révélations sur des relations extraconjugales, dont l’une avec une femme (Alice Huang) dont les éventuels liens avec les services de renseignement chinois font l’objet d’enquêtes américaines. La Chine rejette les accusations d’espionnage. Le 19 novembre, le procureur général de Californie a annoncé une enquête visant à déterminer si Nvidia ou son ancien dirigeant avaient contribué à des transferts de puces avancées ou d’informations confidentielles vers la Chine, ou induit les investisseurs en erreur.

L’entrée en Bourse d’Anthropic ne suffit pas à rassurer Wall Street

L’introduction en Bourse d’Anthropic hier a pourtant montré que les investisseurs restent prêts à miser sur les acteurs majeurs de l’IA. L’entreprise à l’origine de Claude a levé 81 milliards de dollars et son action a terminé sa première séance à 97,17 dollars, soit 17 % au-dessus de son prix d’introduction de 83 dollars. Sa valorisation a atteint environ 2 000 milliards de dollars, en incluant les options et les actions promises aux salariés.

L’enthousiasme initial n’a toutefois pas résisté longtemps. Après avoir ouvert 34 % au-dessus du prix d’introduction, le titre a perdu une partie de ses gains dès la première séance. Aujourd’hui, il a chuté jusqu’à 13 % en cours de séance. Cette volatilité intervient alors que les marchés doutent toujours de la capacité des entreprises du secteur à transformer leurs investissements massifs en bénéfices durables.