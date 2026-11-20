Meta prépare un nouveau type d’objet connecté aussi discret qu’ambitieux… mais le prix risque de refroidir les curieux. Selon les bonnes sources de The Information, le Muse Charm, un porte-clés donnant accès à un agent d’IA incarné par un petit bonhomme, serait commercialisé autour des 300 dollars (environ 273 euros au taux actuel). Meta n’a cependant pas confirmé ce tarif (ni une éventuelle distribution européenne pour ce qui nous intéresse…).

Un assistant IA miniature avec une connexion 5G offerte

Présenté lors de Meta Connect, le Muse Charm mise sur un format miniature et un avatar animé pour rendre l’assistant accessible sans smartphone. Mark Zuckerberg l’avait décrit comme « un petit appareil joyeux pour discuter avec votre Muse, qui tient sur votre porte-clés ».

L’appareil dispose d’un écran, de microphones et d’un capteur d’empreintes digitales. L’utilisateur pourra engager une conversation vocale sans déverrouiller son téléphone. L’agent IA Muse peut déjà accomplir différentes tâches, organiser des démarches et même téléphoner à des entreprises pour le compte de son propriétaire.

Pour rendre l’offre plus attractive, Meta envisagerait d’inclure jusqu’à douze mois de connexion 5G gratuite aux États-Unis grâce à Verizon. Le tarif applicable après cette période reste encore inconnu.

Meta privilégie son porte-clés IA au détriment de sa montre connectée

Le géant du réseau social semble accorder une priorité élevée à son nouveau gadget : toujours selon The Information, le lancement d’une montre connectée Meta aurait été repoussé à 2027 afin de concentrer tous les efforts sur le Muse Charm.

Cette nouvelle orientation complète la stratégie matérielle du groupe, déjà illustrée par ses lunettes connectées Ray-Ban Meta. L’entreprise espérerait commercialiser son porte-clés avant les fêtes de décembre 2026, sans avoir encore officialisé de date précise.

Reste une interrogation centrale : à près de 300 dollars, ce compagnon vocal devra démontrer une réelle utilité face aux assistants IA déjà accessibles sur smartphone. Après les difficultés commerciales rencontrées par plusieurs appareils exclusivement consacrés à l’intelligence artificielle, Meta prend ici un pari très loin d’être gagné à l’avance.