Muse Ember : Meta lance son modèle IA le plus compact

Meta a présenté Muse Ember, son modèle d’intelligence artificielle le plus compact et le plus économique à ce jour. Il cible les tâches répétitives confiées aux agents IA, avec un tarif d’entrée de 0,10 dollar par million de tokens.

Le modèle est disponible dès maintenant sur Muse Code et via l’API sous le nom muse-ember-1.0. Il dispose d’une fenêtre de contexte d’un million de tokens et peut générer jusqu’à 524 288 tokens en une seule réponse. Cette capacité lui permet de traiter de vastes bases de code ou des ensembles de documents sans devoir les découper en de multiples requêtes.

Muse Ember a été conçu pour prendre en charge les opérations qu’un agent IA effectue fréquemment : appeler des outils, extraire des informations, organiser des tâches, analyser de longs documents ou encore effectuer des sous-tâches de programmation. Meta mise sur cette spécialisation pour accélérer les traitements en volume sans mobiliser systématiquement un modèle plus imposant.

Le modèle est également multimodal. Il accepte le texte, les images, l’audio et la vidéo. Un agent IA peut ainsi exploiter une capture d’écran, un graphique, un document numérisé ou l’enregistrement d’une réunion sans faire appel à un modèle distinct pour chaque format. Meta indique également qu’Ember peut interagir avec un ordinateur à partir de captures d’écran

Muse Ember mise sur un fonctionnement complémentaire

La stratégie de Meta consiste à associer Muse Ember à un modèle plus puissant comme Muse Wonder. Ce dernier peut planifier une opération et définir les règles à suivre avant de déléguer leur application à Muse Ember sur un grand nombre de cas. Meta résume cette répartition ainsi : « Muse Wonder planifie, Muse Ember traite le volume ». Ember devient le quatrième modèle de la famille Muse, après Spark, son équivalent open source Glimmer et Wonder.

Son prix constitue l’un de ses principaux arguments. Meta facture 0,10 dollar par million de tokens entrants, 0,50 dollar pour un million de tokens générés et 0,004 dollar pour un million de tokens entrants mis en cache. Selon les calculs de l’entreprise, une tâche évaluée par Artificial Analysis revient à environ 0,14 dollar avec Muse Ember, contre 2,39 dollars avec Muse Spark 1.3.

Des résultats encourageants, mais des performances inégales

Meta met en avant des résultats favorables face à Claude Haiku 5.5 et GPT-6 Luna sur plusieurs tests d’agents et de programmation. Sur l’Artificial Analysis Intelligence Index, Muse Ember obtient 36 points, à égalité avec Claude Haiku 5.5 et devant GPT-6 Luna qui a 28 points. Ces résultats sont toutefois à interpréter avec prudence : certains benchmarks sont internes à Meta et les environnements de test peuvent varier.

Les benchmarks indépendants de Vals AI apportent un autre éclairage. Muse Ember se classe 12e sur 35 modèles dans le Vals Index avec un score de 60,48 %. Il se montre particulièrement performant sur les tests de recherche juridique, où il atteint la quatrième place sur 36 modèles. Ses résultats sont moins convaincants sur Terminal-Bench 4.0, avec une 15e place sur 62 modèles.

Avec Muse Ember, Meta cherche à rendre l’exécution d’agents IA plus abordable à grande échelle. Le modèle ne vise pas à remplacer les systèmes les plus puissants de sa gamme : il doit leur permettre de déléguer les opérations nombreuses et répétitives à un outil moins coûteux.