GPT-6 Sol et Luna disponibles : OpenAI améliore encore son IA

OpenAI rend disponibles aujourd’hui GPT-6 Sol et GPT-6 Luna, deux nouveaux modèles IA qui complètent GPT-6 Astra. L’entreprise réduit de 50 % les prix via l’API par rapport aux tarifs promotionnels de GPT-5.6, tout en annonçant des gains en programmation, en précision et en utilisation d’ordinateurs.

GPT-6 Sol et Luna misent sur l’efficacité

GPT-6 Sol cible les tâches complexes, notamment le développement logiciel et les flux de travail agentiques. GPT-6 Luna vise plutôt les opérations répétitives à grande échelle, comme la synthèse de documents, l’extraction d’informations ou les réponses rapides.

OpenAI explique avoir repris certaines avancées de GPT-6 Astra tout en optimisant le cache et l’inférence. Cette approche permet à l’entreprise de réduire les coûts d’utilisation et de proposer des modèles IA adaptés à des tâches moins exigeantes que celles qui nécessitent Astra.

Les tarifs via l’API passent ainsi à 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie pour GPT-6 Sol. Pour sa part, GPT-6 Luna coûte 0,10 dollar en entrée et 0,50 dollar en sortie, soit dans les deux cas une baisse de 50 % par rapport aux tarifs promotionnels de GPT-5.6.

OpenAI affirme également que GPT-6 Sol produit environ deux fois moins d’erreurs factuelles que GPT-5.6 Sol lors de son évaluation interne fondée sur des conversations réelles anonymisées dans lesquelles les utilisateurs avaient signalé des erreurs. Cette mesure provient toutefois des évaluations d’OpenAI et ne constitue pas un benchmark indépendant.

Des modèles déjà disponibles dans ChatGPT et Codex

Les deux modèles arrivent aujourd’hui dans ChatGPT Work et Codex pour les utilisateurs avec les abonnements Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu. GPT-6 Luna devient également accessible aux utilisateurs gratuits et Go dans l’application pour ordinateur, tandis qu’OpenAI prévoit un déploiement progressif dans ChatGPT sur le Web.

OpenAI met aussi en avant les performances des deux modèles pour le contrôle d’un ordinateur. Sur OSWorld 2.0 en mode hors ligne, GPT-6 Sol avec un effort de raisonnement xhigh atteint 60,5 %, contre 60,3 % pour Claude Opus 5 avec un effort moyen, selon les benchmarks publiés par OpenAI. L’entreprise estime que GPT-6 Sol atteint ce niveau avec un coût par tâche inférieur d’environ 80 %.

Luna peut de son côté dépasser GPT-5.6 Sol avec un effort moyen sur ce même test selon OpenAI pour un coût annoncé dix fois inférieur. GPT-6 Astra reste toutefois le modèle IA présenté par l’entreprise comme son option la plus performante pour les tâches les plus exigeantes.

Cette sortie intervient le même jour que celle de Claude Opus 5.5 par Anthropic qui a lancé son nouveau modèle environ 90 minutes avant OpenAI.