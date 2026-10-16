Mars : Perseverance bat le record absolu de distance parcourue sur un autre monde

Perseverance vient d’inscrire une nouvelle ligne au palmarès de l’exploration spatiale. Le rover de la NASA a franchi le 11 octobre 2026 la barre des 45,22 kilomètres parcourus sur Mars, dépassant ainsi les 45,16 kilomètres d’Opportunity. Le rover devient ainsi le véhicule ayant roulé sur la plus longue distance à la surface d’un autre monde.

Opportunity dépassé après seulement cinq ans et demi

La comparaison avec les autres rovers martiens illustre les progrès accomplis en robotique martienne : Opportunity avait mis près de quinze ans pour établir son précédent record, contre seulement cinq ans et demi pour Perseverance. Celui-ci avait déjà franchi en juin la distance symbolique d’un marathon.

Perseverance devance désormais également le rover soviétique Lunokhod 2, crédité d’environ 39 kilomètres sur la Lune, ainsi que le véhicule lunaire d’Apollo 17 (35,7 kilomètres).

AutoNav permet au rover d’accélérer l’exploration

Plus de 90 % du trajet total a été effectué grâce à AutoNav, le système permettant au rover d’analyser son environnement et de choisir automatiquement sa trajectoire entre deux objectifs. À chaque observation, Perseverance exploite environ 600 000 points de mesure pour repérer les obstacles. La NASA avait déjà renforcé l’autonomie du rover en utilisant une IA capable de préparer certains itinéraires.

Au moment de ce record de distance, le rover explorait (et explore toujours) le Lac de Charmes, un peu au-delà du cratère Jezero. Perseverance poursuivra ensuite sa route vers la région d’Idubi. Les scientifiques y recherchent notamment les traces d’anciens systèmes hydrothermaux dans des roches vieilles d’environ quatre milliards d’années. Perseverance avait déjà révélé d’étonnants minéraux rappelant des rubis dans cette zone géologique complexe.

Sur le plan scientifique, le record kilométrique reste donc presque secondaire : chaque mètre supplémentaire permet désormais au rover d’accéder à des régions martiennes inexplorées, de quoi enrichir nos connaissances géologiques sur la planète rouge.