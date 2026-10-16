TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Mars : Perseverance bat le record absolu de distance parcourue sur un autre monde
Science

Mars : Perseverance bat le record absolu de distance parcourue sur un autre monde

2 min.
16 Oct. 2026 • 19:36
0

Perseverance vient d’inscrire une nouvelle ligne au palmarès de l’exploration spatiale. Le rover de la NASA a franchi le 11 octobre 2026 la barre des 45,22 kilomètres parcourus sur Mars, dépassant ainsi les 45,16 kilomètres d’Opportunity. Le rover devient ainsi le véhicule ayant roulé sur la plus longue distance à la surface d’un autre monde.

Opportunity dépassé après seulement cinq ans et demi

La comparaison avec les autres rovers martiens illustre les progrès accomplis en robotique martienne : Opportunity avait mis près de quinze ans pour établir son précédent record, contre seulement cinq ans et demi pour Perseverance. Celui-ci avait déjà franchi en juin la distance symbolique d’un marathon.

Perseverance Rover

Perseverance devance désormais également le rover soviétique Lunokhod 2, crédité d’environ 39 kilomètres sur la Lune, ainsi que le véhicule lunaire d’Apollo 17 (35,7 kilomètres).

AutoNav permet au rover d’accélérer l’exploration

Plus de 90 % du trajet total a été effectué grâce à AutoNav, le système permettant au rover d’analyser son environnement et de choisir automatiquement sa trajectoire entre deux objectifs. À chaque observation, Perseverance exploite environ 600 000 points de mesure pour repérer les obstacles. La NASA avait déjà renforcé l’autonomie du rover en utilisant une IA capable de préparer certains itinéraires.

Au moment de ce record de distance, le rover explorait (et explore toujours) le Lac de Charmes, un peu au-delà du cratère Jezero. Perseverance poursuivra ensuite sa route vers la région d’Idubi. Les scientifiques y recherchent notamment les traces d’anciens systèmes hydrothermaux dans des roches vieilles d’environ quatre milliards d’années. Perseverance avait déjà révélé d’étonnants minéraux rappelant des rubis dans cette zone géologique complexe.

Sur le plan scientifique, le record kilométrique reste donc presque secondaire : chaque mètre supplémentaire permet désormais au rover d’accéder à des régions martiennes inexplorées, de quoi enrichir nos connaissances géologiques sur la planète rouge.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Perseverance Rover Science

La NASA confie le trajet de Perseverance à une IA, une première sur Mars

Perseverance Rover Science

Mars : le rover Perseverance pulvérise tous les records… de conduite autonome

Perseverance Rover Science

Perseverance boucle un marathon sur Mars : le rover de la NASA a parcouru plus de 42 kilomètres

Aurore boréale Mars Science

Perseverance capture les premières images d’une aurore boréale vue de Mars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nvidia App

Nvidia App intègre les agents IA pour modifier les paramètres des jeux

16 Oct. 2026 • 20:56
0 Logiciels

La dernière mise à jour de Nvidia App active par défaut un serveur permettant à des agents IA de contrôler certaines...

galaxy-s27-ultra

Galaxy S27 Ultra : le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 surchaufferait ; Samsung envisage l’Exynos 2700

16 Oct. 2026 • 20:20
0 Mobiles / Tablettes

Samsung pourrait bouleverser ses plans pour le Galaxy S27 Ultra. Selon le Seoul Economic Daily, les prototypes équipés du Snapdragon 8 Elite...

WhatsApp Logo Icone

De fausses applications Chrome et WhatsApp présentes sur le Google Play Store

16 Oct. 2026 • 20:18
0 Logiciels

Une fausse application WhatsApp pour Android a été repérée sur le Google Play Store, où elle a dépassé...

OpenAI Logo

Un agent IA d’OpenAI a utilisé les fonds d’un portefeuille Ethereum sans autorisation

16 Oct. 2026 • 19:08
0 Internet

Un modèle IA de recherche interne d’OpenAI a utilisé des fonds appartenant à un portefeuille de la cryptomonnaie Ethereum...

Etoile verte

Une naine blanche engloutit des débris planétaires et devient la première étoile verte connue

16 Oct. 2026 • 19:06
0 Science

Les étoiles ne se limitent peut-être pas au traditionnel nuancier rouge, blanc ou bleu. Des astronomes de l’université de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone Duo est revendu plus cher sur eBay après le stock épuisé

L’iPhone Duo est revendu plus cher sur eBay après le stock épuisé

16 Oct. 2026 • 16:44

image de l'article iPhone : Apple défend en appel sa victoire dans un procès sur un procédé secret d’anodisation

iPhone : Apple défend en appel sa victoire dans un procès sur un procédé secret d’anodisation

16 Oct. 2026 • 15:55

image de l'article Précommandes iPhone Duo : la livraison passe à 2027 !

Précommandes iPhone Duo : la livraison passe à 2027 !

16 Oct. 2026 • 14:42

image de l'article iPhone Duo : les précommandes sont ouvertes !

iPhone Duo : les précommandes sont ouvertes !

16 Oct. 2026 • 14:09

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site