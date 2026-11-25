Cela devait arriver un jour ou l’autre : David Fincher se retrouve au cœur d’une controverse autour de l’intelligence artificielle. Son nouveau film, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, avec Brad Pitt, suscite de vives critiques après plusieurs projections réservées à la presse. En cause, des séquences visuelles jugées artificielles, qui pourraient avoir été réalisées avec des outils d’IA générative.

Des images suspectes qui divisent les spectateurs

Patrick Tomasso, réalisateur et vidéaste, figure parmi les plus virulents détracteurs du film. Sur X, il affirme avoir quitté la projection « complètement abattu », dénonçant « l’une des utilisations de l’IA les plus flagrantes et scandaleuses » jamais observées dans une grande production hollywoodienne.

Une charrette étrangement à l’envers dans le film Cliff Booth de David Fincher

D’autres spectateurs évoquent des incohérences visuelles, également perceptibles dans la bande-annonce de Cliff Booth. Certains critiques estiment toutefois que ces anomalies pourraient simplement provenir d’effets spéciaux numériques imparfaits.

Netflix n’a pour l’instant ni confirmé ni démenti l’utilisation d’images générées par IA dans cette production, sachant que le géant du streaming avait confirmé miser à fond sur l’IA pourb ses productions.

David Fincher défend l’expérimentation technologique

Interrogé par le Los Angeles Times sur l’intelligence artificielle, le réalisateur de Fight Club et Seven assume son ouverture aux nouvelles technologies.

« Je ne suis pas un luddiste, donc l’inconnu ne me fait pas peur », affirme Fincher, avant de s’interroger : « Tout le monde considère-t-il que nous maîtrisons suffisamment cet art pour que la seule chose à faire soit de revenir à la pellicule ? »

Cette polémique se produit peut de temps après que Netflix a racheté InterPositive, une entreprise spécialisée dans l’IA cinématographique fondée par Ben Affleck. L’acquisition, estimée à 587 millions de dollars, permet notamment de modifier l’éclairage ou les arrière-plans à partir de séquences réellement filmées.

Écrit par Quentin Tarantino, Cliff Booth retrouve le personnage incarné par Brad Pitt dans le Los Angeles de 1977, personnage désormais chargé de régler discrètement les problèmes de certaines personnalités hollywoodiennes.

Pour rappel, Cliff Booth sort en IMAX le 25 novembre avant son arrivée sur Netflix le 23 décembre.