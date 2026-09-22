Cliff Booth : la bande-annonce réunit Brad Pitt, Fincher et Tarantino

Netflix a mis en ligne la première bande-annonce complète de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, avec Brad Pitt de retour dans le rôle qui lui avait valu l’Oscar du meilleur second rôle. Le film prolonge Once Upon a Time… in Hollywood, mais Quentin Tarantino en signe cette fois le scénario tandis que David Fincher passe derrière la caméra.

L’histoire se déroule en 1977, huit ans après la rencontre de Cliff Booth avec la famille Manson dans la chronologie alternative du premier film. L’ancien cascadeur gagne désormais sa vie comme barman et projectionniste, tout en réglant discrètement les problèmes de personnalités hollywoodiennes par des méthodes qui ne restent pas toujours dans les limites de la loi.

Cliff Booth devient l’homme à tout faire d’Hollywood

La bande-annonce et le synopsis détaillé donnent enfin une forme précise à cette suite. Cliff n’est plus seulement le partenaire de Rick Dalton : il travaille comme « fixer », un intermédiaire chargé de contenir les scandales et de faire disparaître les difficultés embarrassantes. Cette fonction permet au récit de quitter le conte révisionniste de 1969 pour s’installer dans un polar consacré aux coulisses moins reluisantes du cinéma américain.

Une mission commence lorsque l’agente Karen Crosby, interprétée par Elizabeth Debicki, contacte Cliff au nom de Charlie Peters. Scott Caan incarne cette vedette de la télévision connue pour réaliser elle-même ses cascades. Autour de lui apparaissent Toni, son épouse jouée par Carla Gugino, et Roderick « Hot Rod » Harrison, ancien champion de football devenu acteur sous les traits de Yahya Abdul-Mateen II.

Le récit fera également intervenir les frères Verdusco, deux gangsters incarnés par Matt Groove et JB Tadena. Netflix présente leur présence comme le point de départ d’une affaire mêlant violence, ambition et désir dans le Los Angeles de la fin des années 1970. Peter Weller, Corey Fogelmanis et Karren Karagulian complètent la distribution confirmée.

La vidéo constitue surtout la première occasion de découvrir officiellement ces personnages en mouvement sur Internet. Un court teaser avait été diffusé pendant le Super Bowl en février, mais Netflix ne l’avait pas publié en ligne. Une bande-annonce circulait aussi depuis quelques jours dans certaines salles IMAX : sa mise à disposition mondiale le 21 septembre est donc l’élément réellement nouveau, et non l’existence du projet ou son calendrier.

Deux semaines en IMAX avant l’arrivée sur Netflix

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth commencera son exploitation en IMAX le 25 novembre 2026, pour une fenêtre exclusive annoncée de deux semaines. Le film rejoindra ensuite Netflix le 23 décembre. La plateforme n’a pas encore détaillé la liste française des salles concernées, un point à vérifier avant d’évoquer une sortie nationale généralisée.

Ce passage par les salles est notable dans la stratégie récente de Netflix. La plateforme a indiqué qu’elle ne souhaitait plus bâtir ses productions autour de réalisateurs imposant une longue exploitation cinématographique (lire : Netflix ne travaillera plus avec les réalisateurs qui imposent une sortie au cinéma). Le cas de Cliff Booth ressemble davantage à une opération événementielle : un format IMAX limité, suivi rapidement par la diffusion en streaming.

Cette place devait initialement revenir au Narnia : Le Neveu du magicien de Greta Gerwig. Netflix a depuis repoussé ce film à 2027 et lui a réservé une sortie en salles plus large (lire : Narnia : Netflix repousse à 2027 le film de Greta Gerwig… qui sortira d’abord en salles !). Le nouveau long métrage de Fincher récupère donc le créneau IMAX de novembre sans adopter le même dispositif de distribution.

Le projet réunit plusieurs collaborateurs familiers du réalisateur. Erik Messerschmidt, directeur de la photographie oscarisé pour Mank et déjà présent sur Mindhunter ainsi que The Killer, signe l’image. Kirk Baxter assure le montage, Donald Graham Burt les décors, Trish Summerville les costumes et Ren Klyce le son. Brad Pitt et Ceán Chaffin figurent parmi les producteurs.

Le scénario avait d’abord été envisagé par Tarantino comme une possible nouvelle réalisation. Le cinéaste a finalement choisi de ne pas consacrer son dixième film à un personnage et un univers déjà explorés. Avec son accord, Brad Pitt a transmis le texte à David Fincher, qui retrouve l’acteur après Seven, Fight Club et L’Étrange Histoire de Benjamin Button. Leonardo DiCaprio n’est pas annoncé dans la distribution, même si Rick Dalton demeure lié au passé de Cliff.