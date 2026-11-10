PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en novembre 2026

Sony présente les jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus en novembre avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour l’abonnement Essential est déjà connue.
Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit aux titres suivants :
Prix : 9,99 € par mois / 27,99 € par trimestre / 71,99€ par an
Prix : 15,99 € par mois / 43,99 € par trimestre / 125,99€ par an
Prix : 18,99 € par mois / 54,99 € par trimestre / 151,99€ par an
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