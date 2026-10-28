PlayStation Plus : les jeux offerts en novembre 2026

Sony présente la liste des jeux offerts en novembre 2026 avec le PlayStation Plus. On retrouve trois titres cette fois-ci, soit autant que le mois dernier. Ils seront récupérables dès le 3 novembre.

Jeux du PlayStation Plus Essential pour novembre 2026

Le premier jeu offert est avec le PlayStation Plus en novembre est Dead Island 2 (PS5, PS4). Bienvenue à HELL-A. La Cité des Anges s’est transformée en un enfer à ciel ouvert lorsque sa population a muté en zombies répugnants animés d’un appétit insatiable pour la chair humaine. Dans ce RPG viscéral, vous parcourrez des lieux emblématiques de Los Angeles, accomplirez des quêtes, rencontrerez des survivants hauts en couleur et suivrez un récit à la fois déjanté et haletant. Le système de combat brutal au corps à corps du jeu met à votre disposition un riche arsenal d’armes insolites vous permettant de découper, fracasser et déchiqueter les hordes de zombies avant qu’elles ne vous fassent subir le même sort. Explorez cet immense monde seul ou unissez vos forces dans le mode co-op en ligne réunissant jusqu’à trois joueurs afin d’augmenter vos chances de survie.

Le deuxième jeu est Tomb Raider IV – VI Remastered (PS5, PS4). Découvrez la suite des aventures de la saga Tomb Raider dans cette collection remastérisée de la Trilogie des Ténèbres, comprenant Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles et Tomb Raider: The Angel of Darkness. Jouez avec les modèles polygonaux d’origine ou passez à tout moment à des graphismes remastérisés.

Enfin, le troisième titre est Monster Train 2 (PS5). Dans ce roguelite solo avec construction de decks, prenez le commandement de clans issus d’une alliance de fortune entre d’anciens anges et démons, désormais unis pour renverser de puissantes entités appelées les Titans qui ont pris le contrôle du Paradis. À bord de trains fraîchement forgés, traversez l’Enfer, le Paradis et l’Abîme tout en menant vos forces au combat afin de vaincre les Titans avant qu’ils ne détruisent ce monde. Faites votre choix parmi cinq clans inédits, chacun disposant de ses propres forces et mécaniques de jeu afin de mettre au point des stratégies adaptées à votre style de jeu. Au fil de trois niveaux verticaux à défendre contre de redoutables nouveaux ennemis, vous devrez recruter de puissantes unités, améliorer vos cartes et redoubler d’inventivité pour survivre.