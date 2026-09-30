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PlayStation Plus : les jeux offerts en octobre 2026

3 min.
30 Sep. 2026 • 19:07
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Sony lève le voile sur les jeux offerts en octobre 2026 avec le PlayStation Plus. On retrouve trois titres cette fois-ci, soit un de moins que le mois dernier. Ils seront récupérables dès le 6 octobre.

PlayStation Plus Logo

Jeux du PlayStation Plus Essential pour octobre 2026

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en octobre est F1 25 (PS5). Laissez votre empreinte sur le monde de la course automobile avec F1 25, le jeu vidéo officiel du Championnat du monde de Formule 1 FIA 2025. Profitez d’expériences solo telles que Carrière et My Team 2.0 pour écrire vos propres histoires en F1 en prenant les rênes d’une écurie de Formule 1. Affrontez ensuite d’autres joueurs en ligne, notamment dans un tout nouveau mode multijoueur de F1 World, dans lequel vous pourrez faire équipe avec vos amis pour affronter des pilotes contrôlés par l’IA.

Le deuxième titre est Hunt: Showdown 1896 (PS5). Il marque une nouvelle ère pour cet extraction shooter aussi impitoyable qu’addictif. Dans des contrées reculées corrompues et oubliées de l’Histoire, luttez seul ou avec des amis contre un mal ancestral. Entre vous et votre prime se dressent des créatures monstrueuses et d’autres chasseurs sans pitié. Tentez le tout pour le tout pendant que la chasse vous consume. Affrontez d’autres chasseurs pour traquer des boss, les expédier en enfer, revendiquer leur prime et en réchapper. Si les autres ne font que vous ralentir, partez seul. Si le travail d’équipe fait votre force, embarquez deux coéquipiers dans votre périple.

Enfin, le troisième jeu est Earth Defense Force: World Brothers 2 (PS5, PS4). La Terre carrée est attaquée par des ennemis géants. Vos coéquipiers dispersés aux quatre coins du monde attendent les secours. Choisissez quatre alliés parmi vos recrues pour composer votre équipe. Créez l’escouade idéale pour votre style de jeu, sélectionnez votre équipement, puis partez au combat. En plus des soldats issus de la série principale EDF, le jeu inclut des personnages issus des spin-off de la licence. Les ennemis qui ont ravagé la planète dans les précédents opus ont également traversé les dimensions pour en découdre.

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