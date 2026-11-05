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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 novembre
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 novembre

11 min.
5 Nov. 2026 • 17:03
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 (Via Retrait Magasin) à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • 10% de réduction sur tous les iPhone 18 Pro – 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To à sur @Amazon (via coupon)
  • [Macif/Edenred] TV 77″ LG OLED C5 – 4K UHD, 144 Hz à 1531,42€ au lieu de 1799€ sur @LG
  • Pack Console Nintendo Switch 2 (Version EU) + The Legend of Zelda: Ocarina of Time (FR) à 469,99€ sur @JoyBuy
  • Lot de 2 Ecrans PC 24″ Philips 24E2N1100LB – FHD, 100Hz, Dalle VA, 1ms à 99,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
  • SSD Interne Lexar Play 2280 – 1 To, compatible PS5, jusqu’à 7 400 Mo/s (Vendeur Darty – 129.99€ pour les nouveaux clients) à 139,99€ au lieu de 149,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
  • Smartphone 6,3″ Apple iPhone 17 Pro – Orange, 256 Go à 1099€ sur @JoyBuy avec le code JBBM100
  • Paire de manettes Joy-Con 2 pour Nintendo Switch 2 – bleu & jaune clair à 69,99€ sur @Auchan
  • Ecran PC 27″ AOC Q27G42XE – QHD, IPS, 180Hz, 1ms, HDR10 (Vendeur Darty – 99,99€ pour les Nouveaux Clients) à 109,99€ au lieu de 126,42€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
  • Zendure SolarFlow 800 Plus – batterie LiFePO4 1920Wh, 2x MPPT 750W, sortie 800W, 48V, IP65 (304.04€ via Paypal) à 337,04€ sur @AliExpress avec le code 11FR60
  • Carte graphique XFX Swift AMD Radeon RX 9060XT OC Gaming Edition avec 16 Go à 574,99€ sur @Amazon
  • Machine à Café Nespresso Krups Vertuo Next YY5902FD – Gris Clair, avec 52 Capsules Vertuo à 49€ au lieu de 132,57€ sur @Amazon
  • Ecran PC 34″ Philips 34M2C3500L/00 – WQHD, Dalle VA 180 Hz, HDMI 2.0, DP 1.4 à 179,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
  • Aspirateur laveur Dreame H15 Pro à 249,16€ au lieu de 299€ sur @Amazon
  • Friteuse sans huile Ninja Foodi AF200EU – Capacité 7,6L, Airfryer Double Cuve, 4 Programmes de Cuisson, 2400W, Noir à 89,99€ au lieu de 119€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
  • Pack 3 Ampoules Philips Hue Essential E27 à 34,99€ au lieu de 49,99€ sur @Boulanger

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v6 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6,5″ Apple iPhone Air – RAM 12 Go, 256 Go, Blanc Nuage à 899€ au lieu de 1013,62€ sur @Amazon
  • Apple iPhone 18 Pro – RAM 12 Go, 256 Go, Bourgogne à 1331,10€ au lieu de 1479€ sur @Amazon (via coupon)
  • Apple iPhone 18 Pro Max – RAM 12 Go, 256 Go à 1466,10€ sur @Amazon (via coupon)
  • HOT! Smartphone BlackView Wave 7c 64Go (16Go de Ram, 5000mAH, 6,56″, Android 16) à 129,99€ sur @Amazon
  • Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Pack Nintendo : Console Nintendo Switch Néon + Mario Kart 8 Deluxe + Metroid Prime 4: Beyond à 229,99€ sur @Cdiscount
  • Pack Console Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + La Pat’Patrouille: Rescue Wheels à 209,99€ sur @Cdiscount
  • Montre Connectée Google Pixel Watch 4 – Bluetooth, 45mm, Beige à 249€ au lieu de 350€ sur @Boulanger

➡️ Jeux :

  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur PS5 à 34,99€ sur @Amazon
  • Borderlands 4 sur PS5 ou Xbox Series X à 13,69€ au lieu de 20,17€ sur @E.Leclerc
  • Mafia : The Old Country sur PS5 à 17,05€ au lieu de 20,17€ sur @E.Leclerc
  • HOT! The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch à 36,57€ sur @JoyBuy
  • [Précommande] Stellar Blade – Complete Edition sur Nintendo Switch 2 à 42€ sur @E.Leclerc
  • The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition sur PS5 à 29,99€ sur @Micromania
  • The Outer Worlds 2 sur PS5 ou Xbox Series X à 17,99€ sur @Cdiscount
  • [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
  • Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 235,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ SSD :

  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV7000- t – 1 To, 7400 mo/s, Compatible PS5 à 113,56€ sur @AliExpress avec le code FRD1124 / NETAC01
  • SSD externe NVMe WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox – 2 To à 199€ au lieu de 272,40€ sur @Fnac

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

  • HOT! Mini PC Apple Mac mini M6 – 16 Go RAM, 256 Go SSD, GPU 12 coeurs, macOS 27 Golden Gate à 949€ au lieu de 1019€ sur @Cdiscount
  • Ordinateur Portable 16″ Apple MacBook Pro Portable avec M5 Max, CPU 18 Cœurs et GPU 32 cœurs à 3999€ au lieu de 4515,30€ sur @Amazon
  • PC Fixe CyberPowerPC – Intel Ultra 5 225F, RTX 5060 Ti, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 à 999,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Blackview MP20 Mini PC AMD Ryzen 3 3300U 3,5GHz, 16 Go DDR4, 512 Go SSD à 264,99€ au lieu de 368,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique ASRock RX 9070 Challenger 16 Go à 669,99€ sur @JoyBuy avec le code LV6P0u
  • Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, 3,4 GHz de base, 4,6GHz en boost, TDP de 65W, socket AM4 à 128,41€ sur @AliExpress avec le code WOFR13

➡️ Écrans PC :

  • Ecran PC 27 » Iiyama Prolite XB2791HS-B1 – IPS, FHD, 120Hz, 1ms à 90,92€ au lieu de 118,97€ sur @Amazon
  • Écran PC incurvé Samsung Odyssey G9 49″, OLED, UWQHD 5120 × 1440, 144 Hz, HDR10+, FreeSync Premium Pro à 699,99€ au lieu de 899,99€ sur @Darty
  • HOT! Écran PC 32″ TCL 32G64 – QD-Mini LED, QHD, 180Hz, 1ms, FreeSync/G-Sync à 299€ au lieu de 399€ sur @Son-vidéo
  • Blackview DCM6 Triple Ecran Pc Portable Ultra-Fin,14 « FHD 1080P IPS Moniteur pour Ordinateur Portable Certifié à 269,99€ sur @Amazon
  • Ecran PC 27″ HKC G27H2DPro – QHD, 200Hz, Dalle IPS, 1ms à 108,79€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

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