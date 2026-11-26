Pour mieux prévoir le temps qu’il fera au sol, l’Europe prépare un nouveau départ vers l’espace. Metop-SGB1, son prochain satellite météorologique, doit apporter des mesures plus précises des précipitations, des vents marins et même de la glace présente dans les nuages. Arianespace prévoit de le lancer à bord d’Ariane 6 le 17 décembre depuis la Guyane, soit le 18 décembre à 1 h 36 en France métropolitaine. Il viendra compléter les observations de Metop-SGA1, déjà en orbite depuis août 2025.

La glace des nuages dans le viseur

Les images satellite que l’on retrouve dans les bulletins météo montrent les nuages, mais leur apparence ne suffit pas à décrire tout ce qui s’y passe. L’une des nouveautés de Metop-SGB1 consiste justement à observer la glace qu’ils contiennent. Son instrument Ice Cloud Imager doit en mesurer la quantité, les propriétés et l’altitude grâce à des ondes invisibles à l’œil humain. De quoi fournir aux scientifiques une description plus fine des nuages et de leur composition, utile pour améliorer les modèles météo et l’étude du climat.

Un autre instrument, l’imageur micro-ondes, se concentrera notamment sur les précipitations et l’étendue de la banquise. Ces observations viendront enrichir les données recueillies dans le visible et l’infrarouge, avec des mesures adaptées à ces phénomènes.

Au-dessus des océans, le satellite disposera aussi d’un moyen de mesurer le vent à distance : un radar capable d’analyser le signal renvoyé par la surface de l’eau. Le vent modifie son état de surface, ce qui permet d’en déduire sa vitesse et sa direction. Appelé diffusiomètre, cet instrument succède à celui de la première génération Metop avec une zone d’observation plus large, davantage de détails et une meilleure capacité à mesurer les vents forts. Il servira également à suivre l’humidité des sols.

Deux satellites qui se partagent le travail

Metop-SGB1 rejoindra un partenaire aux compétences complémentaires. Le satellite Metop-SGA1 fournit notamment des informations sur la température, l’humidité et la composition de l’atmosphère. Les instruments ont ainsi été répartis entre deux types d’engins pour réunir un ensemble de mesures plus complet. Ces observations alimenteront les modèles informatiques sur lesquels reposent les prévisions : mieux connaître l’état actuel de l’atmosphère aide à calculer son évolution.

L’apport est particulièrement précieux au-dessus des océans, où les stations de mesure sont beaucoup moins nombreuses que sur les continents. Le programme est aussi conçu pour durer : trois paires de satellites doivent se succéder pendant plus de vingt ans. Cette continuité permettra de suivre aussi bien les changements du temps au quotidien que les évolutions du climat sur une longue période.

Un onzième vol pour Ariane 6

Pour cette mission baptisée VA272, Arianespace utilisera une Ariane 62, la version équipée de deux propulseurs d’appoint. Le satellite doit être libéré environ une heure et cinq minutes après le décollage, à quelque 800 kilomètres d’altitude. Son orbite polaire lui permettra de parcourir la planète en passant près des pôles et de réaliser ses observations à des heures solaires comparables. Ce sera le onzième vol d’Ariane 6, qui a déjà emporté le satellite militaire CSO-3 et le satellite d’observation Sentinel-1D.

Construit par Airbus Defence and Space pour l’ESA, puis exploité par Eumetsat, Metop-SGB1 a notamment passé ses essais à Toulouse. Les ingénieurs y ont vérifié le déploiement de son aile solaire de onze mètres, composée de quatre panneaux. Un mouvement essentiel pour alimenter le satellite une fois dans l’espace, et qui doit fonctionner sans intervention humaine sur place.

Metop-SGB1 embarquera enfin Argos-4, un équipement fourni par le CNES via Eumetsat. Son rôle sera de récupérer et de retransmettre les données de capteurs installés sur des bouées, des navires, des ballons ou des plateformes aériennes. En plus de ses propres observations depuis l’orbite, le satellite servira donc de relais aux instruments qui surveillent l’environnement au plus près du terrain.