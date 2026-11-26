Rockstar Games a volontairement retiré la possibilité de rejouer les missions principales dans Grand Theft Auto VI (GTA 6). Une fonctionnalité pourtant présente dans GTA 5 et devenue habituelle dans les précédents épisodes. Scott Butchard, directeur du design chez Rockstar Games, explique que cette mécanique ne correspondait plus à la manière dont le studio souhaitait raconter son histoire car elle risquait de diminuer l’importance des décisions prises par les joueurs.

Pas possible de rejouer les missions dans GTA 6

Interrogé par Kotaku, le responsable de Rockstar Games confirme que cette possibilité a bien été étudiée pendant les premières phases de développement. « Nous avons effectivement envisagé la possibilité de rejouer les missions au début du développement, mais nous ne la prenons actuellement pas en charge », explique-t-il. Au fil de la conception, l’équipe a finalement estimé que revenir librement sur des événements déjà vécus créait une rupture avec le récit. « Cela semblait en décalage avec l’histoire que nous voulions raconter et paraissait artificiel et déconnecté. Sortir du jeu pour rejouer des missions diminuait réellement l’importance des choix que vous aviez faits », ajoute Scott Butchard.

Cette décision s’inscrit dans une évolution plus générale de la narration de GTA 6, qui a connu un démarrage record. L’aventure de Jason et Lucia accorde une place importante aux décisions prises pendant la campagne, dont certaines peuvent modifier le déroulement des missions et leurs conséquences sur le monde du jeu. Pouvoir sélectionner une ancienne mission depuis un menu, la recommencer avec une autre approche puis revenir à sa progression initiale aurait donc compliqué cette continuité narrative.

Cette philosophie distingue le nouvel épisode de GTA 5 qui permettait de relancer librement les missions depuis le menu de pause. Le précédent jeu proposait également un système de médailles récompensant l’accomplissement d’objectifs secondaires avec des niveaux bronze, argent et or. Les joueurs pouvaient ainsi recommencer une mission plusieurs fois pour obtenir la meilleure récompense. GTA 6 abandonne également ce système : il n’existe plus de classement à améliorer en répétant les mêmes séquences.

Une limite qui ne concerne pas toutes les activités du jeu

L’absence de rejouabilité concerne avant tout les missions principales de l’histoire. Plusieurs activités restent accessibles à plusieurs reprises dans le monde ouvert, notamment les courses, les cascades, le billard et les braquages de commerces ou de banques. Les joueurs conservent donc une certaine liberté pour retrouver leurs activités favorites, même si les grandes séquences scénarisées ne disposent plus de leur propre menu de sélection.

Rockstar Games n’exclut pas explicitement un changement à l’avenir : Scott Butchard précise simplement que le jeu ne prend actuellement pas en charge cette fonctionnalité. Le studio n’a cependant annoncé aucun projet visant à la réintroduire dans une prochaine mise à jour. Pour les joueurs souhaitant revivre une mission ou explorer une autre issue, les sauvegardes manuelles restent donc la seule solution pour revenir à un état antérieur de leur progression.