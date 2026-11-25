Le gestionnaire de mots de passe 1Password annonce avoir été victime d’une cyberattaque ayant entraîné le vol de données personnelles appartenant à une partie de ses utilisateurs. Les pirates ont notamment récupéré des noms, des adresses e-mail et plusieurs informations liées aux comptes. Toutefois, les mots de passe enregistrés dans le gestionnaire, les coffres-forts et les clés de chiffrement n’ont pas été compromis, assure l’entreprise.

Les mots de passe et les coffres-forts n’ont pas été piratés

1Password explique avoir découvert l’intrusion le 19 novembre après avoir détecté une activité suspecte sur le compte GitHub professionnel d’un employé. Le hacker a exploité cet accès pour consulter le code source de l’entreprise et y introduire du code malveillant, ensuite envoyé vers les services internes de 1Password. Celui-ci a permis de télécharger des données administratives concernant une partie des clients. Le nombre exact de comptes concernés n’a pas été communiqué.

Les informations récupérées comprennent les noms et adresses e-mail utilisés pour se connecter à 1Password, mais également des identifiants de comptes, les dates de création et de dernière connexion ainsi que certaines métadonnées internes. Le pirate a aussi obtenu des clés publiques et des paramètres du protocole Secure Remote Password (SRP) utilisés lors de l’authentification. Selon l’entreprise, ces derniers éléments ne permettent pas d’accéder aux comptes.

Un point mérite néanmoins une attention particulière : certains liens envoyés par e-mail pour les invitations, le provisionnement des comptes et leur récupération contenaient des tokens qui ont également été copiés. 1Password précise qu’ils ne peuvent pas être utilisés seuls pour accéder à un compte et nécessitent une authentification unique ou un code transmis à l’adresse e-mail enregistrée. Un petit nombre d’utilisateurs concernés par ces procédures en cours ont été directement avertis.

Les coffres-forts, les mots de passe enregistrés, les clés qui protègent ces données et les clés de récupération n’ont pas été consultés ou récupérés, affirme 1Password. L’entreprise rappelle qu’elle ne stocke pas les mots de passe principaux ni les clés secrètes de ses clients. Le chiffrement des coffres-forts repose sur des clés que seuls les utilisateurs détiennent, ce qui empêche même 1Password de consulter leur contenu depuis ses propres serveurs.

1Password renforce ses protections après l’intrusion

L’entreprise a désactivé le compte GitHub compromis, révoqué le token utilisé par le hacker et renouvelé les identifiants internes susceptibles d’avoir été exposés. Elle a également renforcé les contrôles de ses environnements GitHub et CI/CD utilisés pour automatiser la compilation et le déploiement de ses logiciels. Des experts indépendants en cybersécurité ont été sollicités pour vérifier les mesures de confinement et de remédiation. Les codes de vérification associés aux invitations et aux procédures de récupération passent par ailleurs de six chiffres à dix caractères alphanumériques.

Pour les utilisateurs, le principal risque réside désormais dans les tentatives de phishing ciblées. Avec des noms et des adresses e-mail associés à un compte 1Password, un pirate peut fabriquer des messages particulièrement crédibles évoquant une invitation, une récupération de compte ou un problème de sécurité. L’entreprise recommande donc de se méfier des sollicitations inattendues et rappelle qu’elle ne demandera jamais un mot de passe principal ou une clé secrète par e-mail ou téléphone. Aucun changement de mot de passe ni aucune autre action immédiate ne sont nécessaires, selon ses propres recommandations.

Pour rappel, il y a déjà eu des piratages de gestionnaires de mots de passe dans le passé. Ce fut notamment le cas de LastPass qui, pour le coup, a connu plusieurs piratages : une fois en 2021, deux fois en 2022 et une fois en 2026 via un prestataire. D’ailleurs, 1Password avait critiqué la sécurité de LastPass en 2022.